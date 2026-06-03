Prima commissione approva proposte candidatura a Corte dei conti,Veneto Casa e Commissioni Espropri

La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), ha dato oggi il proprio via libera, all’unanimità, alle proposte di candidatura per la designazione di un componente aggiuntivo della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, di un componente in rappresentanza della Regione del Veneto del Comitato consultivo Fondo Immobiliare Etico “Veneto Casa”, nonché di tre esperti, in materia di agricoltura e foreste, per ciascuna delle Commissioni per la determinazione dell'indennità di espropriazione di Città metropolitana di Venezia e delle province di Vicenza, Rovigo, Padova e Verona.

In apertura dei lavori, la Commissione ha approfondito alcuni aspetti relativi all’integrazione o alla parziale riformulazione degli elenchi di candidature già licenziati nella seduta del 19 maggio scorso, riguardanti la nomina di cinque componenti del Consiglio di amministrazione di Veneto Sviluppo e di un componente del Cda della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.

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