Prima commissione, approvata proposta rinnovo direttore generale ARPAV

La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale hanno partecipato gli assessori regionali Elisa Venturini e Massimo Bitonci, ha approvato oggi, a maggioranza, senza voti contrari, la proposta di deliberazione amministrativa n. 15, di iniziativa della Giunta regionale, relativa al rinnovo dell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) dell’ingegnere Loris Tomiato, già nominato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 81 del 21 luglio 2021.

Di seguito, è stato illustrato il progetto di legge n. 90, a prima firma del consigliere Riccardo Szumski (Resistere Veneto), che disciplina la promozione della partecipazione civica, del decoro urbano e delle comunità responsabili; in estrema sintesi, nel quadro del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 in materia di sicurezza urbana integrata, la legge promuove la collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie, enti del terzo settore, associazioni e cittadini. Illustrato, infine, anche il disegno di legge di iniziativa della Giunta n. 105, di modifica all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 'Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 'Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe''; in sostanza, la proposta legislativa mira a espandere l'operatività geografica e strategica di Finest - la società finanziaria preposta al sostegno della cooperazione economica e dell'internazionalizzazione delle imprese del Nord-Est - estendendone l’operatività anche oltre i tradizionali ambiti dell’Europa centro-orientale e del bacino del Mediterraneo. Le due proposte di legge saranno ulteriormente approfondite nel corso delle prossime sedute della Commissione.

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