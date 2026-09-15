Prima commissione, ok a ddl su cooperazione internazionale e a parere su legge caregiver

La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l’assessore regionale Paola Roma, ha sentito oggi in audizione gli ex membri del Parlamento regionale degli studenti della Toscana in ordine ai testi abbinati dei progetti di legge - già illustrati n. 17, a prima firma del consigliere Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), “Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 ‘Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa’ e istituzione del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto”, e n. 69, a prima firma della consigliera regionale Morena Martini (Stefani Presidente), “Istituzione del Consiglio regionale Veneto dei ragazzi”.

Di seguito, la Commissione ha dato via libera unanime al disegno di legge n. 105, di iniziativa della Giunta, di modifica all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 'Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 'Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe''. L’iniziativa mira a espandere l'operatività di Finest - finanziaria preposta al sostegno della cooperazione economica e dell'internazionalizzazione delle imprese del Nord-Est - estendendola oltre i tradizionali ambiti dell’Europa centro-orientale e del bacino del Mediterraneo. Il disegno di legge può essere iscritto all’ordine del giorno dei lavori d’aula, relatore, il presidente Tomaello, correlatore, il consigliere Flavio Baldan (M5S).

La Commissione, infine, ha espresso all’unanimità parere positivo in ordine al progetto di legge n. 81, di iniziativa dei consiglieri Chiara Luisetto e Alberto Stefani, rubricato “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare quale persona che presta cura e assistenza alla persona cara”; l’iter istruttorio può così proseguire nella Quinta commissione consiliare, dove si trova incardinato.

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