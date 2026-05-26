Prima commissione, ok a legge sull’adesione all’European Chemical Regions Network

La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), ha dato oggi il via libera per l’Aula, all’unanimità, al disegno di legge n. 63, di iniziativa della Giunta, sulla partecipazione all'European Chemical Regions Network che, in sostanza, autorizza l’esecutivo a porre in essere gli atti necessari per perfezionare l’adesione della Regione alla rete europea delle regioni chimiche, agevolare lo scambio di buone pratiche e favorire il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione europea a supporto del settore chimico regionale. Relatore per l’assemblea legislativa, il presidente Tomaello.

Di seguito, la Commissione ha espresso, ad ampia maggioranza, senza voti contrari, parere positivo, per quanto di propria competenza, sul progetto di legge n. 24, di iniziativa del consigliere regionale Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), relativo al riconoscimento e alla valorizzazione delle case e degli studi degli illustri del Veneto, incardinato nella Sesta commissione consiliare, e ha deliberato all’unanimità l’abbinamento dei progetti di legge n. 24, anch’esso a prima firma del consigliere Soranzo, e n. 69, d’iniziativa del consigliere Morena Martini (Stefani Presidente), istitutivi del Consiglio regionale dei ragazzi, decisione che consentirà la prosecuzione congiunta dell’iter istruttorio delle due iniziative legislative.

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