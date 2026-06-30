Prima commissione, presentato l’assestamento del bilancio di previsione 2026-28

Illustrato oggi, nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l’assessore regionale, Filippo Giacinti, il disegno di legge n. 93, di iniziativa della Giunta regionale, relativo all’assestamento del bilancio di previsione 2026-28, sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio precedente. Il Ddl n. 93, come anticipato dall’assessore Giacinti, ha natura prevalentemente tecnica, presenta una parte disponibile del risultato di amministrazione pari a circa 180 milioni di euro, e sarà seguito, nei prossimi mesi, dalla presentazione della variazione di bilancio. L’esame della proposta legislativa proseguirà nel corso delle successive sedute e nelle altre Commissioni consiliari.

La Commissione, inoltre, ha esaminato le proposte di candidatura relative alla nomina di due esperti in materia urbanistica ed edilizia per ciascuna Commissione per la determinazione delle indennità di espropriazione della Città metropolitana di Venezia e delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza. Esaminate, altresì, le proposte di candidatura per le designazioni di tre componenti effettivi e di tre componenti supplenti della Commissione per la salvaguardia di Venezia, di tre componenti dell'Assemblea dei soci della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, di un tecnico effettivo e di un tecnico supplente della Consulta regionale per lo sport, di quattro componenti esperti della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (C.T.R.A.E.), di sei componenti laureati in discipline tecniche, esperti in materia ambientale della Commissione tecnica regionale, Sezione ambiente, di sei esperti della Commissione tecnica regionale, Sezione lavori pubblici, nonché dei tre componenti di ciascun Consiglio di amministrazione delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Approvati all’unanimità, infine, il parere alla Giunta regionale n. 39, che detta per il 2026 i criteri per l'accesso a contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, e a maggioranza la rendicontazione n. 27, ovvero il rapporto di monitoraggio degli obiettivi operativi prioritari attuativi degli obiettivi strategici relativi all'anno 2025 approvati con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2025-27.

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