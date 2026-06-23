Prime Day 2026: la selezione Tineco per una pulizia più smart, dal 23 al 26 giugno su Amazon

Da oggi al 26 giugno, Tineco, riconosciuto a livello globale come brand n.1 al mondo di aspirapolvere lavapavimenti wet & dry per uso domestico[1], partecipa ai Prime Day di Amazon con una selezione di prodotti a prezzi speciali.

Dalle lavapavimenti agli aspirapolvere senza fili e fino ai dispositivi dedicati a tappeti e moquette, la tecnologia di Tineco punta su sensori intelligenti, automazione e manutenzione semplificata, elementi sempre più centrali nel Modern Living.

FLOOR ONE S9 Scientist

Pensata per chi desidera una pulizia evoluta e altamente precisa, la lavapavimenti FLOOR ONE S9 Scientist abbina un’esperienza smart guidata dai dati a funzioni progettate per la resa finale.

Grazie a un getto d’acqua ad alta pressione con angolazione a 15°, la tecnologia HydroBurst supporta l’intervento sulle macchie più ostinate, mentre lo StreakFree Scraper e la funzione Backtrack Water Erasure contribuiscono a una finitura più uniforme e senza aloni.

In questo modello, il sensore iLoop evolve nel Pixel Light Display, con indicatori dinamici su modalità e livello di sporco. Inoltre, il Thumb Screen e la Smart App Integration completano l’esperienza con aggiornamenti e controllo in tempo reale.



Prezzo Prime Day: €649

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Link sito ufficiale: Prezzo di listino: €799Prezzo Prime Day: €649Link Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0GS21R7K9 Link sito ufficiale: https://de-store.tineco.com/it-it/products/tineco-floor-one-s9-scientist-aspirapolvere-lavapavimenti

FLOOR ONE S9 Artist

Questa lavapavimenti unisce un design ispirato all’aurora boreale a prestazioni pensate per la pulizia di tutti i giorni.

Il profilo ultra-sottile di 12,85 cm facilita il passaggio sotto i mobili più bassi, mentre la potente aspirazione da 22 kPa e l’autonomia fino a 50 minuti supportano sessioni senza interruzioni.

Il sensore iLoop regola automaticamente potenza e flusso d’acqua, mentre lo schermo LED e Tineco Assistant guidano l’utente in tempo reale.

La manutenzione è semplificata grazie a FlashDry, che pulisce il rullo con acqua calda e lo asciuga a 85°C.



Prezzo Prime Day: €459

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Link sito ufficiale: Prezzo di listino: €699Prezzo Prime Day: €459Link Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0DPP6C5YP Link sito ufficiale: https://de-store.tineco.com/it-it/products/tineco-floor-one-s9-artist-aspirapolvere-lavapavimenti

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra

Per chi cerca flessibilità e continuità, FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è ideale per diverse superfici dure.

Grazie alla tecnologia Tineco MHCBS, mantiene un lavaggio costante con acqua pulita, mentre l’acqua sporca viene rimossa fino a 450 volte al minuto.

Il sistema DualBlock Anti-Tangle riduce grovigli di capelli e peli, mentre il design reclinabile a 180° migliora l’accesso sotto i mobili.

Il sistema FlashDry a 85°C garantisce una manutenzione più igienica.



Prezzo Prime Day: €299

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Link sito ufficiale: Prezzo di listino: €499Prezzo Prime Day: €299Link Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0DPPLWYGX Link sito ufficiale: https://de-store.tineco.com/it-it/products/tineco-floor-one-s7-stretch-ultra-lavapavimenti-e-aspirapolvere-intelligente

PURE ONE STATION 5 Pro

L’aspirapolvere senza fili PURE ONE STATION 5 Pro è progettato per ridurre la manutenzione senza rinunciare alle prestazioni.

Offre un’aspirazione da 200AW, fino a 100 minuti di autonomia, sistema ClogLess e spazzola ZeroTangle per raccogliere capelli e detriti senza ostruzioni.

La stazione automatica gestisce lo svuotamento e la pulizia di spazzola, filtro e tubi.



Prezzo Prime Day: €349

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Link sito ufficiale: Prezzo di listino: €499Prezzo Prime Day: €349Link Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0FFGPK4PL Link sito ufficiale: https://de-store.tineco.com/it-it/products/tineco-pure-one-station-5-pro-aspirapolvere-smart-senza-fili

CARPET ONE Cruiser

Dispositivo dedicato a tappeti e moquette, progettato per risultati visibili e tempi di asciugatura rapidi.

Potenza aspirante fino a 130W e tre modalità di velocità per adattarsi a diverse esigenze.

L’asciugatura a 75°C accelera i tempi di utilizzo, mentre il sistema FlashDry semplifica la manutenzione.



Prezzo Prime Day: €469

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Link sito ufficiale: Prezzo di listino: €699Prezzo Prime Day: €469Link Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0F7XJM93P Link sito ufficiale: https://de-store.tineco.com/it-it/products/tineco-carpet-one-cruiser-pulitore-per-tappeti-intelligente

Una guida pratica per scegliere

La selezione Tineco per i Prime Day 2026 di Amazon è pensata per diverse esigenze domestiche: lavapavimenti per superfici dure, aspirapolvere senza fili per una gestione automatizzata e dispositivi per i tessili.

Un’occasione per adottare tecnologie smart che rendono la pulizia più semplice e continua.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 e nel 2019 ha introdotto il primo aspirapolvere intelligente. Oggi è leader globale nei dispositivi smart per la pulizia domestica, con oltre 23 milioni di utenti in circa 30 paesi.

[1] Fonte: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; dati basati sul volume globale di vendite retail (2022–2025) nel segmento aspirapolvere wet & dry per uso domestico.

La responsabilità editoriale del comunicato è a cura di TINECO.