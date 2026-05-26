Progetto di legge statale sul riconoscimento del carattere usurante del lavoro degli internavigatori

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, all’unanimità, il progetto di legge statale n. 3 che prevede, attraverso una modifica del decreto legislativo n. 67/2011, il riconoscimento del carattere usurante del lavoro degli internavigatori ai fini del pensionamento anticipato, primo firmatario, il consigliere Jonatan Montanariello (Partito Democratico).

La proposta mira a inserire i conducenti di natanti impiegati nella navigazione interna e adibiti al trasporto pubblico locale tra le categorie dei lavori usuranti, in considerazione delle condizioni di lavoro degli internavigatori, esposti a rumori e vibrazioni, a condizioni climatiche estreme, a turnazioni irregolari, con carichi di responsabilità elevati e stress fisico e psichico continuo: ciononostante, a livello previdenziale, il carattere usurante di quest’attività non è riconosciuto, diversamente da quanto avviene per altre categorie del Trasporto pubblico locale - in particolare gli autoferrotranvieri - che operano all’interno dello stesso perimetro contrattuale e di servizio.

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