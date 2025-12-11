Prosegue a palazzo Ferro Fini accreditamento consiglieri regionali dodicesima legislatura

L’accreditamento dei consiglieri regionali della dodicesima legislatura, iniziato ieri pomeriggio, è continuato dalle 10 di oggi. Anche in questa occasione, il Segretario generale del Consiglio Veneto, Roberto Valente, ha accolto nella sede dell’assemblea legislativa regionale di palazzo Ferro Fini, a Venezia, i consiglieri confermati e i nuovi.

L’accreditamento odierno ha riguardato il Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Giovanni Manildo, i consiglieri Laura Besio, Dario Bond, Claudio Borgia, Anna Leso, Lucas Pavanetto, Francesco Rucco e Diego Ruzza (Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni), Eric Pasqualon (Unione di Centro), Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica), Anna Maria Bigon, Marco Antonio Dalla Pozza, Alessandro Del Bianco, Paolo Galeano, Chiara Luisetto, Andrea Micalizzi, Jonatan Montanariello, Monica Sambo e Gianpaolo Trevisi (Partito Democratico - Manildo Presidente), Carlo Cunegato ed Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra), Rossella Cendron (Le Civiche Venete per Manildo Presidente), Flavio Baldan (Movimento 5 Stelle), Nicolò Maria Rucco (Uniti per Manildo Presidente), nonché Davide Lovat e Riccardo Szumski (Szumski Resistere Veneto). La procedura si concluderà nei prossimi giorni con l’accreditamento dei consiglieri Stefano Valdegamberi (Lega - Liga Veneta Stefani Presidente), Flavio Tosi ed Elisa Venturini (Forza Italia Berlusconi Autonomia per il Veneto).

