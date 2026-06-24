Quinta commissione ascolta portatori di interesse su Pdl per valorizzare figura Caregiver familiare

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha proseguito il giro di consultazioni con i principali soggetti portatori di interesse in ordine al Progetto di legge n. 81, d’iniziativa dei consiglieri Luisetto e Stefani, “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del Caregiver familiare quale persona che presta cura e assistenza alla persona cara”, già illustrato nelle precedenti sedute.

Oggi è stata ascoltata l’associazione ‘Carer caregiver familiari ETS’.

Di seguito, la commissione ha acquisito informazioni sullo stato di avanzamento delle iniziative necessarie per garantire la piena operatività delle Case di comunità in Veneto, in relazione al nuovo Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale.

Infine, sono state acquisite informazioni riguardanti la situazione presente nell’Azienda Ulss n. 8 Berica.

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