Radici 2026, il giardino degli eventi d’inverno di Piazzola sul Brenta (PD)

Il consigliere regionale Eric Pasqualon (UdC) ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa veneta, l’edizione 2026 di “Radici”, il giardino degli eventi d’inverno di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, che si svolgerà dal 30 ottobre al 6 gennaio 2027 nei giardini di piazza Camerini e sul territorio piazzolese, in un contesto di manifestazioni che comprenderà la Fiera di San Martino, con il coinvolgimento della locale Pro Loco e il contributo di idee di Progetto Nova, la realtà di giovani piazzolesi.

“Noi consiglieri regionali siamo espressione del territorio - ha sottolineato il consigliere Pasqualon - e vogliamo dare visibilità alle iniziative che nascono e si sviluppano nel territorio, in particolare quando tutto ciò si lega al mondo del volontariato, il cui ruolo è fondamentale, perché rappresenta la voce e l’anima delle nostre comunità: attraverso l’impegno dei volontari si riescono a realizzare iniziative importanti, anche se oggi trovare e mantenere queste disponibilità è sempre più difficile. Per questo il loro contributo va riconosciuto e sostenuto, e il progetto “Radici” ha già nel nome un significato importante: ricordare la nostra storia, le nostre tradizioni e le nostre origini per continuare a costruire iniziative capaci di coinvolgere le persone e valorizzare il territorio. Piazzola sul Brenta è una comunità viva, che grazie all’amministrazione, alla Pro Loco e al mondo del volontariato organizza numerosi eventi, diventando un punto di riferimento per tutta l’Alta Padovana e non solo. Come Regione del Veneto, vogliamo continuare a sostenere queste realtà, in particolare attraverso strumenti come la piattaforma Venexus, che consente di promuovere progetti culturali, sociali, ambientali e sportivi, favorendo nuove collaborazioni e individuando risorse pubbliche e private a sostegno delle iniziative. Esistono inoltre diverse leggi regionali dedicate alla cultura, all’identità veneta e al volontariato, tra cui quelle che sostengono le Pro Loco e la valorizzazione delle tradizioni locali: in un momento in cui le amministrazioni devono fare i conti con risorse economiche limitate, è importante utilizzare al meglio i fondi disponibili, senza perdere di vista il valore di queste attività per le comunità. Vogliamo quindi continuare a lavorare insieme ai territori, sostenendo non soltanto progetti come Radici, ma anche manifestazioni storiche come l’Antica Fiera di San Martino, che rappresenta un patrimonio e un punto di riferimento del Veneto. Investire nel volontariato e nelle iniziative locali significa investire nella vitalità delle nostre comunità, nella loro identità e nella capacità di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici”.

“Quest’anno abbiamo voluto ampliare il periodo delle iniziative - ha sottolineato Alessandra Callegari, assessore alla cultura di Piazzola sul Brenta - portando nei mesi invernali l’esperienza che durante l’estate anima i giardini e il centro storico di Piazzola sul Brenta. Grazie alla collaborazione con la Pro Loco e al progetto ideato dai giovani di Nova, nasce Radici, il giardino degli eventi d’inverno, con due mesi e mezzo di appuntamenti dedicati a pubblici diversi. Per la prima volta, il villaggio di Natale sarà trasferito ai giardini, creando un percorso che collegherà Radici, la Fiera di San Martino e le festività natalizie, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e nuove attrazioni. Le iniziative coinvolgeranno anche le frazioni, con concerti e appuntamenti musicali nelle chiese del territorio. Vogliamo che questo periodo diventi un’occasione per vivere Piazzola nella sua interezza, rafforzando il senso di comunità e lo spirito di condivisione tipico del Natale”.

“L’Antica Fiera di San Martino, in programma dal 7 al 15 novembre, è la fiera dei piazzolesi - ha ricordato Achille Zambon, assessore alle attività produttive di Piazzola sul Brenta - un appuntamento che attendiamo ogni anno e che rappresenta anche un momento di ritrovo per tutta la nostra comunità. L’11 novembre per noi è una giornata speciale e nei dieci giorni della manifestazione riproponiamo elementi storici come la fiera franca, l’esposizione dei mezzi agricoli e la fiera del bestiame, mantenendo vivo il legame con le nostre origini. Accanto al parco divertimenti e alle iniziative dedicate alle famiglie, ci saranno anche proposte gastronomiche per tutti i gusti: dai piatti della tradizione, curati dalla Pro Loco, alle proposte più moderne pensate dai giovani di Radici. La Fiera è inoltre un’opportunità importante per il commercio locale: portare persone a Piazzola significa sostenere i nostri negozi e le attività produttive. Per questo vogliamo continuare a investire in eventi capaci di valorizzare il territorio e renderlo sempre più attrattivo”.

“La Pro Loco è una realtà importante per Piazzola sul Brenta - Giuliano Tessari, presidente Pro Loco - e ringrazio l’amministrazione comunale per la fiducia e la collaborazione, che si traducono anche in un grande impegno organizzativo e burocratico. Voglio ringraziare soprattutto i volontari, persone preparate, disponibili e fondamentali. Oggi fare volontariato significa affrontare continui adempimenti e nuove responsabilità, dalla sicurezza alla formazione. È un impegno che richiede tempo e dedizione, ma che permette alla Pro Loco di contribuire alla vita della comunità. Con il sostegno dell’amministrazione continuiamo a lavorare per appuntamenti importanti come il mercatino dell’antiquariato, la Fiera di San Martino e il villaggio natalizio, insieme a tante altre manifestazioni che rendono Piazzola un territorio vivo e partecipato”.

“Per noi di Progetto Nova - ha ricordato Francesco Marangon - il successo nasce dal lavoro di squadra: Radici è il risultato della collaborazione tra Regione, Comune, Pro Loco, partner e giovani che hanno creduto in questo progetto e ci hanno dato fiducia. Crediamo che questa iniziativa possa portare valore a Piazzola sul Brenta e al territorio, offrendo per due mesi e mezzo un evento di qualità, capace di coinvolgere la popolazione e valorizzare anche le altre attività locali”.

“Dal 30 ottobre al 6 gennaio, nei giardini di Piazza Camerini, realizzeremo una struttura coperta che ospiterà workshop, concerti, eventi musicali e attività di somministrazione, fondamentali per sostenere il progetto - ha sottolineato Giordano Rossetto, per conto di Nova - e dal 28 novembre, in collaborazione con il comune, sarà allestita anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, pensata per coinvolgere bambini, famiglie e persone di tutte le età. Radici, a partire dall’inaugurazione del 30 ottobre, non vuole essere un evento rivolto soltanto ai giovani, ma uno spazio aperto a tutta la comunità per tutta la durata della manifestazione, per condividere insieme questa nuova iniziativa”.

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