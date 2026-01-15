Rapporto Experian 2025: il credito accelera sul digitale, BNPL a +52% e canale online a +27%

Nel corso del 2025, il mercato italiano del credito ha registrato una decisa accelerazione verso il digitale e l’innovazione, con un deciso incremento del Buy Now Pay Later (+52,24%) e del canale digitale (+27,25%) rispetto al 2024. Anche le richieste di carte e prodotti revolving hanno segnato un robusto +19,84% su base annua, in linea con il più ampio trend di progressiva diminuzione dell’uso del contante, a favore di strumenti di pagamento digitali. Questi dati, che emergono dal nuovo “Rapporto sul Credito per il 2025” di Experian, global data tech company, sottolineano come l’innovazione digitale stia ridisegnando le abitudini di consumo e l’accesso al credito. Accanto a questa spinta digitale, il 2025 ha visto anche un significativo aumento dei mutui immobiliari (+19,14% su base annua), che pure hanno segnato un rallentamento nel quarto trimestre. Nel segmento dei prestiti, i prestiti personali sono cresciuti del +10,23% su base annua, mentre i prestiti finalizzati hanno subito una contrazione del-5,93% nello stesso periodo.

Armando Capone, CEO di Experian Italia, ha commentato: “Il Rapporto Experian sul Credito 2025 racconta un mercato in piena trasformazione: il digitale e il BNPL hanno registrato le crescite più significative, mentre mutui e prestiti personali hanno continuato a crescere, soprattutto tra i più giovani. Anche le fasce più mature e le aree meno abituate all’uso del digitale stanno abbracciando l’innovazione, segno che la digitalizzazione sta diventando un fattore di inclusione e di nuove opportunità per tutti. Il 2025 ha confermato che il credito digitale non è più un’opzione, ma una realtà consolidata; la sfida per il 2026 sarà garantire che questa evoluzione sia sostenibile e sicura, attraverso una collaborazione attiva tra banche, fintech, operatori del credito e istituzioni. Solo un approccio condiviso potrà favorire modelli di rischio più dinamici, soluzioni innovative e politiche che assicurino un accesso al credito responsabile e inclusivo. In Experian continueremo a investire in tecnologia e analisi dei dati per supportare un ecosistema del credito solido e orientato alla crescita sostenibile.”

Digitalizzazione al centro: BNPL, canale digitale e carte in forte crescita nel 2025 Il Buy Now Pay Later (BNPL) si conferma il motore di crescita più dinamico nel panorama del credito italiano, registrando un impressionante +52,24% nelle richieste per l’intero 2025 rispetto al 2024. Questa crescita è stata costante durante l’anno, con un picco del +62,85% registrato nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche gli importi richiesti sono cresciuti nell’ultimo anno, arrivando a una media di 168 euro contro i 149 dello scorso anno, a dimostrazione di un utilizzo sempre più diffuso anche per spese più consistenti. Cresciuto anche l’utilizzo dei canali digitali (+27% a/a) e di carte e prodotti revolving (+19,8% a/a). In quest’ultimo caso, tuttavia, gli importi sono calati del 15% su base annua, raggiungendo una media di 1,946 euro.

L’analisi di Experian rivela una notevole trasversalità generazionale nell’adozione del BNPL: nel 2025, gli over-80 hanno mostrato una sorprendente crescita delle richieste del +81,96% su base annua, seguiti dai Baby Boomer, la fascia compresa tra 61 e 79 anni (+66,90%). Sebbene Millennial (31-46 anni) e GenZ (18-30 anni) rimangano i principali utilizzatori (37,91% e 29,43% della composizione BNPL rispettivamente), l’andamento delle fasce d’età più mature testimonia una ricerca diffusa di flessibilità nei pagamenti e una gestione più dinamica del budget familiare.

A livello geografico, il Sud Italia spicca con la crescita più elevata per i prodotti digitali. Il BNPL, ad esempio, registra un notevole +57,47% nelle richieste su base annua, mentre l’uso di carte e prodotti revolving è aumentato del +34,99% nello stesso periodo, a dimostrazione di come la digitalizzazione stia raggiungendo ampi segmenti della popolazione e promuovendo un’innovazione creditizia inclusiva e sostenibile.

Mutui: la Generazione Z guida la crescita complessiva del 2025 Il mercato dei mutui immobiliari ha registrato nel 2025 una crescita complessiva del +19,14% nelle richieste su base annua. Nonostante questa crescita annuale, l’ultimo trimestre del 2025 ha evidenziato un rallentamento, con un calo del -12,34% delle richieste rispetto al quarto trimestre 2024. L’andamento dei tassi di interesse, con una leggera risalita dell’Euribor negli ultimi mesi del 2025, e un nuovo picco del 2,14% a dicembre, sembra aver contribuito a questa flessione. Rispetto allo scorso anno, gli importi medi richiesti sono rimasti sostanzialmente stabili, attestandosi a 121,699 euro.

La GenZ si distingue nel panorama dei mutui per una notevole resilienza e determinazione a investire nella casa, con un aumento del +50,47% nelle richieste su base annua. Anche i Millennial (+21,59%) hanno registrato una crescita significativa nelle richieste di mutui nel 2025.

L’analisi territoriale rivela una crescita piuttosto omogenea nelle richieste di mutuo in tutte le regioni. Tra le grandi città, spiccano le performance di Torino (+27,89%), Milano (+21,17%), Roma (+26,65%) e Napoli (+31,77%), superiori rispetto alle medie delle rispettive macro-aree.

Trend Prestiti: dinamiche miste nel 2025 e priorità per autoveicoli usati Il settore dei prestiti nel 2025 presenta un quadro di dinamiche miste. I prestiti personali mostrano un andamento positivo del +10,23% su base annua. La crescita è stata sostenuta nei primi tre trimestri (con un picco del +15,04% nel primo trimestre), ma ha visto una decelerazione nel quarto trimestre (+8,20%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli importi richiesti sono in lieve crescita (+2%) con una media nazionale di 10,361 euro. I prestiti finalizzati, invece, registrano un andamento altalenante durante l’anno e una contrazione complessiva del -5,93% rispetto al 2024, con una marcata flessione del -11,29% nell’ultimo trimestre. Gli importi sono però cresciuti notevolmente (+9.49%), raggiungendo una media di 1,584 euro.

Analizzando le motivazioni di spesa, l’acquisto di autoveicoli usati registra un trend chiaramente positivo (+2,46% su base annua), guadagnando quasi 3 punti percentuali nella distribuzione totale. Al contrario, calano le richieste per autoveicoli nuovi (-12,22%) e per telefoni cellulari (-21,78%), mentre computer e televisori mostrano una crescita marginale del +0,80% su base annua.

Anche in questo caso, la GenZ continua a distinguersi con una crescita costante nelle richieste per tutti i prodotti di prestito nel 2025, mentre le generazioni più mature che mostrano tendenze più eterogenee o in calo. Geograficamente, le richieste di prestiti personali vedono un aumento in alcune regioni del Nord Ovest (+13,26% rispetto al 2024), mentre i prestiti finalizzati registrano flessioni più marcate al Nord.

