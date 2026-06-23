Rivoluzione tra le mura di casa: Narwal abbatte i prezzi fino a €1.000 per il Prime Day

Immagina di non dover mai più passare l'aspirapolvere o lavare i pavimenti dopo una lunga giornata di lavoro. Oggi, in occasione del Prime Day, questo desiderio diventa realtà alla portata di tutti. Narwal definisce i nuovi standard del benessere domestico e lancia una campagna di sconti straordinari su tutta la sua gamma di robot intelligenti, con ribassi fino a €1.000.

Non si tratta solo di tecnologia per appassionati, ma di una svolta quotidiana per chiunque desideri una casa impeccabile senza muovere un dito. La promozione è attiva da oggi e fino al 26 giugno sia su Amazon che sullo store ufficiale del brand.

Ecco le occasioni imperdibili per dare una svolta alle pulizie di casa:

• Narwal Freo Z10 Ultra (Risparmia €820) — Un'opportunità straordinaria per portarsi a casa un classico della pulizia intelligente a un prezzo mai visto. Narwal definisce questo modello della precedente generazione come una soluzione solida e affidabile per gli ambienti complessi: combina una potenza di 18.000Pa con una navigazione AI a doppio chip e un sistema anti-groviglio, garantendo ottime prestazioni e una manutenzione ridotta al minimo.

Prezzo originale €1299, ora a €479

• Narwal Flow (Risparmia €600) — Pensato per chi ama i pavimenti così puliti da poterci camminare a piedi scalzi. Grazie all'innovativo Track Mop, questo robot esercita una pressione costante e lava continuamente il proprio mocio durante l'uso, evitando di trascinare lo sporco in giro per le stanze. Riconosce i tappeti in automatico e aumenta la potenza fino a 22.000Pa per pulirli a fondo tra le fibre.

Prezzo originale €1.299, ora a €699

• Narwal Flow 2 (Risparmia €300) — Fiore all’occhiello della gamma Narwal, Flow 2 integra l’evoluzione più avanzata della tecnologia Track Mop, portando la pulizia profonda a un nuovo livello. Grazie alla combinazione tra pressione ottimizzata sul pavimento e lavaggio continuo del panno con acqua calda a 60°C, garantisce risultati impeccabili anche contro lo sporco più ostinato, riducendo al minimo il rischio di contaminazione secondaria e sciogliendo le macchie in modo efficace e immediato. Completamente indipendente, sfrutta l'intelligenza artificiale e un Vision Language Model (VLM OmniVision) per evitare gli ostacoli, e vanta una potenza di aspirazione di 31.000Pa per un'igiene totale e senza sforzo.

Prezzo originale €1.299, ora a €999

• Narwal Freo Z10 Pro (Risparmia €200) — La scelta ideale per chi cerca il massimo rapporto qualità-prezzo. Combina un’elevata potenza di aspirazione di 18.500 Pa con un innovativo sistema di spazzole progettato per prevenire l’aggrovigliamento di capelli e peli. Pulisce con precisione lungo i bordi delle stanze ed è la soluzione ideale per chi vive con animali domestici e desidera eliminare lo sporco quotidiano senza spendere una fortuna.

Prezzo originale €599, ora a €399

Durante tutta la campagna, i clienti potranno inoltre accedere a ulteriori vantaggi grazie a bundle esclusivi e pacchetti di accessori disponibili sul sito ufficiale Narwal.

Disponibilità

Tutte le offerte sono disponibili a partire da oggi, 23 giugno, fino al 26 giugno. I prodotti sono acquistabili direttamente su Amazon e sullo store online ufficiale Narwal. Bundle esclusivi e pacchetti di accessori saranno inoltre disponibili sul sito ufficiale, offrendo ulteriori opportunità di risparmio.

Con alcune delle offerte più importanti dell'anno, Narwal invita i consumatori a scoprire un approccio alla pulizia domestica più intelligente, più profondo e più semplice.

Chi è Narwal

Narwal è dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi che trasformano la vita quotidiana. La gamma di soluzioni affronta sfide comuni, ponendo particolare attenzione alla comprensione e soddisfazione delle esigenze degli utenti grazie a un’intensa attività di ricerca e sviluppo. Questo impegno ha portato a innovazioni uniche nel settore, come il mocio auto-lavante, la tecnologia AI DirtSense e il sistema Zero-Tangle.

Curiamo ogni dettaglio per garantire che i prodotti siano funzionali ed esteticamente gradevoli, puntando a un perfetto equilibrio tra design e performance per migliorare la vita di tutti i giorni.

Come uno dei primi cinque brand globali nel settore degli aspirapolvere, Narwal serve oltre 5 milioni di famiglie in 30 paesi, tra cui Europa, Nord America, Corea del Sud e Australia.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NARWAL