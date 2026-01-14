Scomparsa Valeria Fedeli

“Desidero esprimere, anche a nome dell’intero Consiglio Regionale del Veneto, un sentito cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli, una donna che ha dedicato gran parte della propria vita al servizio delle istituzioni e al confronto democratico.

Ne ricordo l’impegno e la passione politica lungo un percorso che l’ha vista protagonista prima nel mondo sindacale e successivamente in importanti ruoli istituzionali, fino alle più alte cariche dello Stato, tra cui quello di Vicepresidente del Senato – di cui assunse per breve tempo anche la Presidenza, in sostituzione di Pietro Grasso – e successivamente Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel Governo Gentiloni.

Valeria Fedeli ha offerto contributi di rilevo nell’ambito del lavoro, dell’istruzione e della parità di genere, affrontando con competenza passaggi significativi della vita pubblica del Paese. Alla sua famiglia e a quanti le sono stati vicini giungano, dal Veneto, le più sincere condoglianze”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Luca Zaia.

