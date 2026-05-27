Sesta commissione, approvate le relazioni 2025 di Veneto Lavoro e Consigliera regionale di Parità

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), alla quale ha partecipato il vicepresidente della Regione, Lucas Pavanetto, ha dato oggi il proprio via libera, a maggioranza, senza voti contrari, al parere alla Giunta regionale n. 23, ovvero alla relazione conclusiva delle attività svolte nel 2025 da Veneto Lavoro. Il documento analizza il contesto economico, le dinamiche occupazionali, l’organizzazione del mercato del lavoro conseguente al piano di potenziamento dei CPI, l’efficacia della campagna “Abili al Lavoro. Insieme cresciamo” per l’inclusione lavorativa delle persone disabili, l’attività di formazione del proprio personale, oltre alla trattazione dei diversi servizi offerti.

Approvata all’unanimità, inoltre, la rendicontazione n. 24, ossia il rapporto 2025 sull’attività della Consigliera regionale di Parità del Veneto, Francesca Torelli, il cui ufficio si occupa della rimozione delle discriminazioni di genere in ambito lavorativo, con competenza specifica nei casi di discriminazione collettiva (progressioni di carriera, molestie), nonché di discriminazioni individuali (maternità e trasferimento, maternità e paternità in caso di un genitore con gestione separata Inps, maternità per contratti in somministrazione, rispetto orari congedo allattamento, paternità, gender pay gap, molestie nel luogo di lavoro). La relazione, inoltre, dà conto della partecipazione della Consigliera di Parità a commissioni, comitati, a reti e altri organismi collegiali e conferenze nazionali.

Rinviato alle prossime sedute, infine, l’esame puntuale del progetto di legge n. 35, a prima del presidente Soranzo, rubricato “Iniziative per il ricordo delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”, già illustrato nelle scorse settimane.

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