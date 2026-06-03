Sesta commissione, approvati il programma 2026 attività culturali con la Fondazione Giorgio Cini

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), ha approvato all’unanimità il parere alla Giunta regionale n. 30, ovvero il programma 2026 delle attività culturali, previste dall'Accordo di Collaborazione, di cui alla legge regionale 3 agosto 2021, n. 24, tra la Regione del Veneto e la Fondazione Giorgio Cini Onlus di Venezia, che prevede il coinvolgimento degli Istituti di Storia dell’Arte, per la Storia della Società e dello Stato Veneziano, per la Musica, Antonio Vivaldi, di Studi musicali comparati, per il Teatro e il Melodramma, dei seminari di Musica Antica e del Centro Digitale Archive.

A seguire, la Commissione ha dato il via libera per l’assemblea, a larga maggioranza, senza voti contrari, al progetto di legge n. 24, d’iniziativa del presidente e relatore d’aula, Soranzo - correlatore, il consigliere Alessandro Del Bianco (Pd) -, proposta che mira, in estrema sintesi, al riconoscimento e alla valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della cultura, della politica, della società, della scienza e della spiritualità della Regione del Veneto, denominate “Case e studi degli illustri del Veneto”.

Illustrato, inoltre, il progetto di legge n. 61, d’iniziativa del consigliere Cristiano Corazzari (Lega-LV), rubricato “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo”. Tra gli aspetti trattati nell’iniziativa legislativa, l’istituzione della Consulta dei Veneti nel mondo e della Giornata dei Veneti nel mondo, dedicata alla celebrazione della grande migrazione veneta, il rafforzamento del Registro dei Comuni Onorari del Veneto, la programmazione triennale e la pianificazione annuale degli interventi.

Successivamente, la Commissione ha continuato l’esame del progetto di legge n. 35, anch’esso a prima firma del presidente Soranzo, rubricato “Iniziative per il ricordo delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”, già illustrato nelle scorse settimane e volto, in sostanza e in analogia con quanto già previsto dalla Regione per il Giorno della Memoria, a strutturare un percorso istituzionale e didattico che coinvolga le giovani generazioni: tra le iniziative previste, la convocazione di una seduta solenne o speciale della Commissione consiliare competente in occasione del Giorno del Ricordo, l’istituzione del concorso “Norma Cossetto” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto, e la possibilità di promuovere ulteriori iniziative di conoscenza dei luoghi della memoria. Avviato, infine, anche l’esame del progetto di legge n. 49, d’iniziativa del consigliere Claudia Barbera (FdI), illustrato nel corso delle precedenti sedute, che mira a valorizzare e promuovere il patrimonio presepiale del Veneto tramite l’istituzione degli Itinerari del Presepe Veneto, del Registro dei Presepi di interesse regionale e della Giornata regionale del Presepe, fissata per l’8 dicembre di ogni anno. L’iter istruttorio dei progetti di legge n. 35 e 49 proseguirà nella Prima commissione per l’espressione del parere di competenza.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO