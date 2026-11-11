Sesta commissione, avviato l’esame della manovra di bilancio regionale 2027-29

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, alla quale hanno partecipato il vicepresidente della Giunta, Lucas Pavanetto, e l’assessore Paola Roma, ha iniziato l’esame degli atti, di iniziativa dell’esecutivo, che compongono la manovra di bilancio regionale 2027-29.

Si tratta, in particolare, dei disegni di deliberazione amministrativa n. 10 “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029” e n. 23 “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029”, e dei disegni di legge, di iniziativa dell’esecutivo, n. 141 “Legge di stabilità regionale 2027”, n. 142 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2027”, e n. 143 “Bilancio di previsione 2027-2029”, già illustrati nel corso della seduta di ieri della Prima commissione consiliare.

L’iter istruttorio dei provvedimenti proseguirà nel corso delle prossime sedute.

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