Sesta commissione, parere positivo al progetto di legge sull’assestamento del bilancio regionale

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), con Monica Sambo (Partito Democratico) vicepresidente e Francesco Calzavara (Lega-LV) segretario, nel corso della seduta odierna, ha espresso a maggioranza parere positivo sul progetto di legge n. 93, di iniziativa della Giunta, relativo all’assestamento del bilancio di previsione 2026-2028 della Regione, già incardinato e illustrato in dettaglio nella Prima commissione consiliare, che può così continuare l’iter istruttorio.

Di seguito, la Commissione ha continuato l’esame del progetto di legge n. 5, d’iniziativa del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV), rubricato “Promozione e valorizzazione del paesaggio della Pianura Veneta”, che mira, in sintesi, a valorizzare le risorse paesaggistiche e naturali della pianura e il suo tessuto socio-economico, sostenendo le iniziative dei comuni e istituendo la Giornata regionale per la Pianura Veneta, da celebrarsi l’11 novembre, in coincidenza con la festa di San Martino, tradizionalmente legata alla civiltà contadina. Il Pdl sarà trasmesso alla Prima commissione per l’espressione del parere di competenza.

La seduta era iniziata con le audizioni dei professori Luca D’Onghia, Ordinario di linguistica italiana presso l’Università degli Studi di Siena e codirettore del Vocabolario storico-etimologico del veneziano (VEV), e Alessandro Mocellin, per l’Accademia de la Bona Creansa - Accademia de la Lengua Veneta, in ordine ai progetti di legge n. 27 e 36 sulla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale veneto.

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