Sesta commissione, turismo: audizioni delle OGD/DMO venete su struttura organizzativa e governance

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), si è riunita, oggi, per le audizioni sulla struttura organizzativa e sulla governance delle Ogd/Dmo venete, ovvero gli organismi costituiti a livello territoriale e riconosciuti dalla Regione del Veneto che riuniscono soggetti pubblici e privati per la gestione integrata delle destinazioni turistiche e la realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione dell’offerta turistica.

In particolare, sono state invitate a fornire il proprio contributo Dmo Caorle, Dmo Lago di Garda, Fondazione Dmo Dolomiti Bellunesi, Ogd Bibione e San Michele al Tagliamento, Ogd Cavallino-Treporti, Ogd Città d’Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano, Ogd Altopiano Asiago 7 Comuni, Ogd Jesolo Eraclea, Ogd Padova, Ogd Pedemontana Veneta e Colli, Ogd Po e il suo Delta, Ogd Riviera del Brenta e Terra del Tiepolo, Ogd Terme e Colli Euganei, Ogd Terre Vicentine, Ogd Venezia, Ogd Verona, e Fondazione Dmo Chioggia Tourism

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