Sole365 riceve, ancora una volta, il riconoscimento “Italy’s Best Customer Service 2026/2027”: secondo posto tra le insegne della GDO

Per il secondo anno consecutivo, Sole365 riceve il prestigioso riconoscimento “Italy’s Best Customer Service 2026/2027”, confermandosi tra le realtà italiane d'eccellenza per qualità del servizio e attenzione al cliente. L’indagine annuale, condotta da L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione con l’istituto di ricerca indipendente Statista, valuta l’eccellenza dell’assistenza clienti basandosi sulle opinioni di oltre 300.000 consumatori in Italia. I partecipanti sono stati chiamati a esprimere il proprio giudizio sulle aziende con cui hanno interagito di recente sulla base di cinque criteri chiave: disponibilità del servizio, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione e disponibilità a raccomandare il brand.

Nell’edizione 2026/2027, il brand Sole365 ha guadagnato una posizione rispetto all’anno precedente, conquistando il secondo posto nella categoria “Supermercati” con un punteggio di 8,51. Un traguardo che testimonia la continuità dell’impegno di Sole365 nel costruire una relazione solida, attenta e vicina alle esigenze quotidiane dei consumatori.

A valorizzare ulteriormente questo risultato è il primato assoluto ottenuto per la voce “Disponibilità del servizio”: Sole365 ha infatti registrato il punteggio più alto dell'intera sottocategoria, confermando l'efficacia della propria presenza, la facilità di contatto e la rapidità nel rispondere alle esigenze dei propri clienti.

Il riconoscimento si inserisce in un percorso strategico che pone il cliente al centro di ogni scelta. Ascolto attivo, accessibilità e creazione di un’esperienza di spesa sempre positiva e gratificante costituiscono i pilastri del modello organizzativo dell’insegna. Una qualità che parte innanzitutto dalle persone: la professionalità, l’empatia e la cordialità dei collaboratori rappresentano l'elemento distintivo che ogni giorno accompagna i clienti all'interno dei punti vendita.

“Ricevere per il secondo anno consecutivo il riconoscimento Miglior Servizio Clienti e migliorare ulteriormente il nostro posizionamento rappresenta per Sole365 un risultato di grande valore. Il secondo posto nella categoria Supermercati e il primato nella voce Disponibilità del servizio confermano che la direzione intrapresa è quella giusta: essere sempre più vicini ai nostri clienti, ascoltarne le esigenze e trasformare ogni giorno il servizio in un elemento concreto di qualità”, dichiara Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale.

Questo premio rappresenta non solo una conferma del lavoro svolto, ma un solido stimolo a proseguire nel percorso di innovazione e miglioramento continuo. Sole365 continuerà a investire nelle proprie persone e nei servizi al consumatore, con l’obiettivo di rendere l’esperienza d'acquisto quotidiana sempre più semplice, efficiente e sintonizzata sulle aspettative dei propri clienti.

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