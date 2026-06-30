“Soli nella tempesta”, la poesia di Andrea Messori tra ferita, musica e rinascita

La poesia, quando non si limita a decorare il dolore ma prova ad abitarlo, diventa una forma di orientamento. Non offre mappe semplici, non promette salvezze immediate, non addolcisce ciò che brucia: semmai accende una piccola luce dentro il disordine, costringe a fermarsi, a respirare, a riconoscere che anche lo smarrimento possiede una sua lingua.

"Soli nella tempesta" di Andrea Messori, pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo, nasce precisamente da questa tensione. La raccolta si presenta come un itinerario lirico attraverso le zone più esposte dell’interiorità: il desiderio, la perdita, il rimorso, la memoria, il bisogno di contatto, la difficoltà di restare in piedi quando la vita sembra diventare una somma di assenze. Il titolo è già una dichiarazione di poetica. Non indica soltanto una condizione di isolamento, ma un’esperienza più complessa: essere soli mentre tutto intorno si agita, mentre dentro si muovono tempeste emotive, mentre il mondo continua a chiedere lucidità anche quando l’anima procede per fratture.

La struttura della silloge non segue un andamento narrativo tradizionale, eppure possiede una traiettoria riconoscibile. Si apre con "Ballando note", testo fortemente musicale, urbano, quasi cinematografico, e si chiude con "Universo in dono", dove l’intimità si allarga fino a diventare immagine cosmica. Tra questi due estremi si dispiega una sequenza di poesie autonome ma legate da un medesimo movimento: dalla notte alla luce, dalla ferita alla possibilità di nominarla, dalla disillusione alla ricerca di una forma nuova di presenza. Messori non costruisce una storia lineare; costruisce piuttosto un paesaggio emotivo, fatto di ritorni, eco, immagini ricorrenti, improvvise accensioni sensoriali.

Il filo conduttore della raccolta è la tensione tra solitudine e desiderio di relazione. L’io poetico appare spesso esposto, inquieto, attraversato da un dialogo con un “tu” che cambia volto: una figura amata, una presenza perduta, una creatura fragile, un fratello, una città, forse persino una parte di sé. La solitudine, dunque, non è mutismo, bensì una stanza abitata da voci. Nei testi di Messori il dolore è una materia instabile, da interrogare, da attraversare, talvolta da trasformare in ritmo.

I temi principali della silloge appartengono alla grande tradizione della poesia lirica, ma vengono restituiti con un linguaggio immediato e riconoscibile. L’amore è presenza che illumina e insieme mancanza che consuma; la malinconia diventa creatura ambigua, nemica e compagna; il corpo è luogo di desiderio, memoria, intuizione; la nostalgia non riguarda soltanto ciò che è stato, ma anche ciò che avrebbe potuto essere. Accanto a questi nuclei, emerge con forza il tema della sopravvivenza emotiva. In alcune poesie la fatica del vivere assume i contorni dell’apatia, dell’ansia, del rimorso, del senso di colpa; eppure la scrittura cerca sempre un gesto minimo da cui ripartire. Non una soluzione, ma una postura. Non una vittoria clamorosa, ma la possibilità di continuare.

La simbologia del libro è ricca e coerente. La tempesta rappresenta il conflitto interiore, il disordine dei sentimenti, la violenza delle separazioni e dei ritorni. Il mare e l’oceano evocano profondità, perdita, rinascita, vastità emotiva. La luce compare come apparizione, breccia, chiarore improvviso; la notte è il luogo del desiderio e della confessione. Il respiro, infine, diventa uno dei simboli più importanti della raccolta: la misura elementare dell’esistenza, il gesto minimo che permette di non cedere.

"Ballando note" offre una chiave preziosa per entrare nel libro. Qui la scena è notturna, sospesa tra un caffè lento “come una pioggia serale”, un piano blues, un bar, un vestito di sogni, il fumo, il rossetto, i tacchi. La figura femminile appare come un’apparizione insieme concreta e simbolica, creatura di luce e di buio, desiderio e immagine. Il verso “Vivo dentro di te / ballando note” contiene già molto della poetica di Messori: l’amore come immersione, la musica come forma del sentimento, il corpo come spazio abitabile dalla memoria. La poesia sembra quasi muoversi secondo una partitura, con riprese e variazioni che ricordano la struttura di una canzone. Non è un caso che diversi testi della raccolta abbiano un andamento ritmico molto marcato, vicino alla ballata contemporanea e alla canzone d’autore italiana.

In "Ci pensi mai?" Messori sposta l’attenzione dal tumulto interiore alla capacità di percepire il mondo attraverso i dettagli: fogli di giornale gettati a terra, parole ascoltate per strada, vento caldo, una carezza, una rondine, una piuma, la terra. Immagini come “l’odore della pioggia appena scesa” rivelano una delle qualità più convincenti della sua scrittura: la capacità di trasformare il quotidiano in epifania emotiva. La bellezza, qui, non cancella la tristezza; le sta accanto. Anzi, sembra nascere proprio dalla consapevolezza che ogni cosa, anche la più ordinaria, possa diventare richiamo, ferita, memoria, domanda. È una poesia importante perché mostra il lato più contemplativo dell’autore: non soltanto l’urgenza sentimentale, ma anche lo stupore davanti alla vita che continua a parlare.

"Un respiro alla volta" rappresenta invece la forma più esplicita della resistenza. Il testo mette in scena una fatica quotidiana, quasi fisica: alzarsi, mangiare, sorridere, affrontare l’apatia, convivere con l’ansia, scegliere i propri giorni. La ripetizione di “Così, un respiro alla volta” diventa insieme ritmo poetico e dichiarazione esistenziale. Messori evita la retorica della forza assoluta: non dice che vivere sia facile, anzi smonta subito ogni semplificazione. La rinascita non è un gesto eroico, ma una sequenza di piccoli movimenti. Un respiro ne chiama un altro e in questa continuità minima si apre lo spazio di una possibile salvezza.

La conclusione della silloge, affidata a "Universo in dono", porta il discorso poetico su un piano più ampio e luminoso. La stanza, la finestra socchiusa, le lenzuola, il silenzio, il corpo, il cielo che sembra crollare, le pareti che spariscono: tutto concorre a trasformare un momento intimo in una visione assoluta. L’immagine finale dell’“universo... in dono” raccoglie idealmente il percorso del libro. Dopo tante tempeste, dopo tante notti, dopo tante forme di perdita, resta la possibilità di ricevere un istante di pienezza. Non una risposta definitiva, ma un’apertura. Non una guarigione spettacolare, ma una sospensione in cui il mondo, per un momento, smette di ferire.

Lo stile di Andrea Messori si fonda su un equilibrio tra immediatezza e lirismo. I versi sono liberi, spesso brevi, attraversati da ripetizioni, anafore, sospensioni, ritorni musicali. La sua scrittura ama le immagini forti, i contrasti, le formule emotive dirette. A tratti la sintassi si spezza per seguire il ritmo del pensiero o dell’emozione; altrove si distende in sequenze più narrative e visive. È una poesia che cerca il contatto con il lettore senza rinunciare alla densità simbolica.

Ultimata la lettura, il titolo acquista pienamente il suo significato. Siamo soli nella tempesta perché nessuno può vivere al posto nostro certi smarrimenti, certe perdite, certe nostalgie. Ma la poesia mostra che la solitudine, quando trova una voce, diventa comunicazione, riconoscimento, possibilità di incontro. Nella raccolta di Andrea Messori la tempesta non passa davvero: cambia forma, diventa memoria, respiro, musica. E in quel rumore, per un istante, ci scopriamo ancora vivi.

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