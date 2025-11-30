Start up e scuole: a Piacenza all'opera i giovani imprenditori di Confindustria

Il Comitato regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna ha scelto Piacenza per l’incontro di fine anno, ospitato venerdì 28 novembre alle Cantine Romagnoli di Villò. Un appuntamento che ha riunito delegati provenienti dalle territoriali di tutta la regione per tracciare un bilancio delle attività del 2025, fare il punto sui progetti comuni e ritrovarsi in un contesto conviviale prima delle festività natalizie.

Il pomeriggio si è aperto con i lavori del Comitato regionale, durante i quali i giovani imprenditori hanno analizzato l’andamento delle iniziative promosse nel corso dell’anno. Tra queste si sono distinte due attività che hanno avuto un ruolo centrale nel coinvolgimento delle territoriali: Crei-amo la Startup, il percorso che stimola la cultura d’impresa e la nascita di nuovi progetti imprenditoriali nelle scuole superiori, e Grow-ER League, che promuove la cultura dell’innovazione e stimola l’adozione di modelli di open innovation tramite l‘incontro e la collaborazione delle imprese con startup e scaleup. Entrambe le iniziative, grazie alla loro dimensione interprovinciale, hanno ampliato la collaborazione tra territori e favorito un approccio sempre più condiviso alle sfide industriali della regione.

Dopo la riunione, gli ospiti hanno potuto visitare la cantina e i vigneti delle Cantine Romagnoli. Un percorso che ha permesso di conoscere da vicino una realtà che, accanto alla tradizione, ha saputo investire in innovazione e qualità, come dimostra il recente riconoscimento ottenuto da “Il Pigro Dosaggio Zero”, recentemente premiato con i Tre Bicchieri del Gambero Rosso (per il terzo anno consecutivo). Un risultato che ha acceso l’interesse dei presenti, accompagnati in tutte le tappe della produzione di vini che hanno raggiunto la ribalta a livello nazionale (e non solo).

La serata è poi proseguita con la cena conviviale, alla quale hanno preso parte i rappresentanti dei Giovani Imprenditori di tutte le province dell’Emilia-Romagna. L’occasione ha permesso di rafforzare i legami tra le territoriali, confrontarsi sulle prospettive del 2025 e condividere i risultati raggiunti nelle rispettive realtà locali. La presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Piacenza, Greta Gatti, ha coordinato l’organizzazione dell’iniziativa e accolto le delegazioni regionali, rimarcando l’importanza per il territorio di ospitare momenti di confronto di questo livello: «Piacenza torna ad ospitare un comitato Regionale dei Giovani Imprenditori e la sua cena di fine anno, per noi un segnale importante e un grande onore. Ringrazio tutti coloro che sono venuti, facendo anche tanta strada, e hanno permesso di realizzare questa occasione di incontro. Il Comitato Regionale mi ha accolto fin dal giorno uno della mia presidenza e qui continuo a trovare stimoli e un luogo in cui le idee prendono forma».

Il presidente regionale dei Giovani Imprenditori, Leonardo Figna - eletto lo scorso giugno - ha sottolineato il valore dei legami con le associazioni territoriali e la centralità di fare rete: «Una delle nostre priorità è fare rete e far dialogare i giovani imprenditori di tutte le province della regione. Alimentare i legami tra i Giovani di Confindustria permette la circolazione di idee e l’instaurarsi di rapporti preziosi. Questa è strada per valorizzare le singole territoriali e realizzare al meglio progetti comuni e condivisi. Ringrazio Confindustria Piacenza per l’organizzazione dell’evento, è stato un piacere conoscere tanti imprenditori e manager di questa provincia”. L’incontro alle Cantine Romagnoli si è così trasformato non solo in un bilancio dell’anno appena concluso, ma anche in un momento di coesione e visione condivisa, confermando Piacenza come uno dei punti di riferimento dell’associazionismo imprenditoriale giovanile dell’Emilia-Romagna.