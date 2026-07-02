Temu e Codici aderiscono al progetto Ver.O

La piattaforma globale di e-commerce Temu e CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino, una delle principali associazioni italiane per la tutela dei consumatori, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica nell’ambito del progetto VER.O – Verifica l’Originale, un’iniziativa nazionale finalizzata a rafforzare la consapevolezza dei consumatori, favorire la segnalazione di prodotti potenzialmente non conformi e promuovere pratiche di acquisto online più sicure.

Finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il progetto VER.O riunisce soggetti istituzionali, autorità di controllo e partner selezionati del settore privato in un’azione coordinata per contrastare la contraffazione online e rafforzare la tutela dei consumatori nel commercio digitale.

Attraverso VER.O, i consumatori sono invitati a segnalare attivamente prodotti che ritengano potenzialmente non autentici o comunque non conformi. Tali segnalazioni vengono raccolte tramite gli strumenti digitali di CODICI e inoltrate, attraverso canali dedicati e prioritari, ai partner aderenti al progetto, tra cui Temu, favorendo un esame strutturato ed efficiente dei casi segnalati.

“In Temu siamo impegnati a collaborare con partner affidabili per rafforzare la consapevolezza dei consumatori e migliorare le modalità con cui vengono individuate e affrontate eventuali criticità”, ha dichiarato un portavoce di Temu. “La nostra partecipazione all’iniziativa VER.O riflette il nostro costante impegno a favore di un commercio digitale responsabile e della collaborazione con tutti gli attori dell’ecosistema per tutelare l’integrità dei prodotti e proteggere i marchi del territorio”.

Oltre alla gestione delle segnalazioni, la partnership punta anche sulla prevenzione attraverso l’informazione. CODICI e Temu svilupperanno e diffonderanno congiuntamente materiali informativi e indicazioni pratiche per aiutare i consumatori a riconoscere i possibili segnali di prodotti non conformi, comprendere come effettuare una segnalazione e richiedere assistenza attraverso i consolidati canali di tutela di CODICI.

“Il commercio digitale offre straordinarie opportunità e comodità, ma deve fondarsi su sicurezza, trasparenza e consapevolezza dei consumatori”, ha dichiarato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici. “La collaborazione con Temu nell’ambito del progetto VER.O rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della nostra partnership e nel consolidamento del rapporto tra consumatori e piattaforme digitali”.

L’iniziativa coinvolge la collaborazione con importanti istituzioni pubbliche, tra cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), la Guardia di Finanza e l’ICQRF (Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari), oltre a Temu, che attualmente è il primo marketplace aderente al progetto VER.O.

Il rafforzamento della collaborazione con CODICI si inserisce nel più ampio impegno di Temu volto a collaborare con centinaia di associazioni per la tutela dei consumatori, associazioni di categoria, camere di commercio e organismi di promozione degli investimenti in tutta Europa. Nell’ambito di questo impegno, la piattaforma ha organizzato oltre 100 incontri e partecipato a 30 conferenze soltanto nel primo semestre del 2026.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TEMU.