Testo unificato per contrastare l’occupazione e l’utilizzo abusivi alloggi erp

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), alla presenza dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, dopo aver votato l’abbinamento del Progetto di legge n. 84, di iniziativa dei consiglieri regionali Szumski e Lovat (Resistere Veneto), "Modifiche alla L.R. n. 39/2017 ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica’: modalità di accesso e disposizioni per il contrasto agli abusi", con il Pdl n. 66, a prima firma del Presidente De Berti, "Disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, preso come testo base, e con il Pdl n. 77, di iniziativa della Giunta regionale, "Modifiche alla L.R. n. 39/2017 ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica’", ha iniziato l’esame del Testo unificato delle tre proposte normative in materia di edilizia residenziale pubblica.

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