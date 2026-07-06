Trump posta un meme contro Meloni

“Presidente Meloni, guarda e passa. Non ti curare. L’America è un’altra cosa”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esprimendo piena solidarietà alla premier dopo l’ennesimo attacco sui social del presidente americano Donald Trump contro Giorgia Meloni.

“La nostra premier, Giorgia Meloni - aggiunge Zaia - ha impostato una politica estera di livello. Qualcuno spieghi a Trump che in Italia, e nel nostro Veneto in particolare, il legame con gli Stati Uniti e con la comunità americana è tutt’altra cosa: è fatto da decenni di amicizia, collaborazione, scambi economici, relazioni culturali e storie familiari. L’Italia sono anche gli Stati Uniti e, lo si ricordi a Trump, gli Stati Uniti sono anche l’Italia, perché milioni di italiani hanno contribuito a costruire una parte importante della storia americana. Proprio per questo, un episodio simile non può essere derubricato a semplice provocazione social. È un gesto gratuito, che non colpisce solo Giorgia Meloni, ma la dignità istituzionale di un Paese alleato. Donald Trump farebbe bene a ricordare che il rispetto tra nazioni amiche non è un dettaglio: saranno probabilmente gli stessi cittadini italo americani a ricordarglielo”.

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