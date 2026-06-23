Via libera a nomine per Commissioni provinciali per determinazione indennità espropriazione

Il Consiglio regionale del Veneto, al termine della seduta odierna, ha eletto Emanuele Boetto, Alessandro Isatti e Fabio Livieri quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione per la determinazione delle indennità di espropriazione della Città metropolitana di Venezia; di seguito, Gianni Rossi, Paolo Franceschetti e Sara Sturaro sono stati designati quali esperti dell’analoga Commissione della provincia di Rovigo, mentre per la provincia di Padova sono stati eletti Maurizio Antonini, Alberto Prevedello e Nicolas Nauva. Infine, per la provincia di Verona sono stati eletti Daniele Marchi, Elisa Adami e Federico Molinari, mentre, per la provincia di Vicenza, sono stati eletti Erika Rozzaniga, Andrea Aloia e Valentina Pigato.

Il Consiglio, inoltre, ha eletto Giuseppe Gerli, indicato dal capogruppo di Stefani Presidente, Matteo Pressi, quale componente aggiuntivo della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, e Nicola Zanon, indicato dal vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, Matteo Baldan, come rappresentante della Regione del Veneto nel Comitato consultivo Fondo Immobiliare Etico “Veneto Casa”.

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