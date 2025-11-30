Vivibook, crea il libro dei tuoi sogni in 1 click

In un panorama editoriale dominato da prodotti standardizzati e contenuti generici, cresce l’esigenza di dare al lettore un’esperienza narrativa realmente personalizzata. Fino a oggi la tecnologia non era in grado di garantire qualità, coerenza e profondità strutturale nella lunga distanza. È in questo contesto che nasce Vivibook™, la prima piattaforma al mondo capace di generare romanzi originali in 1 click grazie a una tecnologia proprietaria coperta da brevetto depositato. Il lancio parte dalla Silicon Valley e inaugura una nuova era per la narrativa digitale.

Vivibook permette di creare un libro su misura scegliendo trama, stile, personaggi e ambientazione tra dodici generi di narrativa. Il sistema utilizza un workflow basato su richiesta unica, prompt dinamico e parsing strutturato, progettato per superare i limiti dei modelli di intelligenza artificiale oggi disponibili. Il risultato è un romanzo coerente, scorrevole e originale, generato in 3 minuti e pronto per la lettura online su qualsiasi dispositivo.

“Dopo avere portato gli ebook in Italia nel 2002 con Bruno Editore oggi apriamo una nuova fase dell’editoria” aggiunge Giacomo Bruno, Founder di ViviBook. “Vivibook consente a chiunque di generare un romanzo unico e di altissima qualità. Non parliamo di testi improvvisati ma di una tecnologia editoriale che innalza gli standard creativi dei sistemi generativi”.

“Vivibook rappresenta un nuovo modo di intendere la narrativa. Non è un semplice uso dell’AI ma un’architettura proprietaria che permette di ottenere qualità professionale con un solo click” afferma Davide Mitscheunig, CoFounder e CEO di Vivibook. “Abbiamo lavorato per anni a un sistema capace di superare i limiti strutturali delle AI tradizionali creando qualcosa che prima non esisteva”.

L’azienda sottolinea anche la solidità del proprio modello di crescita. “Vivibook è stato progettato per scalare globalmente mantenendo massima attenzione a proprietà intellettuale, sostenibilità economica e tutela dell’utente” dichiara Carlo Carmine, CoFounder e CFO. “Il nostro brevetto depositato è un asset strategico che consolida la leadership tecnologica”.

L’esperienza utente è stata curata in ogni dettaglio. “Volevamo creare una piattaforma intuitiva e appagante in cui il lettore si senta parte del processo creativo” aggiunge Viviana Grunert, CoFounder e CMO. “In Vivibook ogni elemento è stato progettato per rendere immediata la creazione del proprio libro e restituire un’esperienza fluida e coinvolgente”.

Il debutto negli Stati Uniti rappresenta il primo passo di una roadmap internazionale che prevede nuove funzionalità narrative e l’espansione verso ulteriori mercati.

ViviBook è disponibile sul sito https://www.vivibook.ai

