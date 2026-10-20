ViviBook lancia la Social Community dei Libri

ViviBook annuncia il lancio della Social Community dei Libri.

The Infinite BookStore ( https://www.vivibook.ai/it/bookstore ), la libreria della piattaforma, cambia forma: ora si scorre come il feed di un social network, un libro dopo l’altro, senza pagine da sfogliare e senza elenchi da cercare. Ma invece di piatti da rifare o fatti di cronaca, sul feed di ViviBook si resta solo su libri e cultura. E i libri proposti si possono leggere gratis.

Scorrere lo schermo è diventato uno dei gesti più naturali della giornata. ViviBook lo porta dentro una libreria: ogni scheda è un libro, con copertina, titolo e autore, e basta un tocco per aprirlo e iniziare a leggere. Il lettore scopre storie nuove senza dover sapere in anticipo cosa cerca.

«Le persone passano ore a scorrere lo schermo, e quel tempo non sparirà», spiega Giacomo Bruno, fondatore di ViviBook.

«Possiamo però decidere cosa trovano mentre scorrono. Abbiamo preso il gesto più diffuso di oggi e lo abbiamo messo al servizio dei libri. Lo scroll resta, cambia quello che c’è dentro: storie, cultura, idee. E ogni libro proposto si può leggere gratis.»

«Ogni libro che compare nel feed è nato da una persona, con la sua idea e il suo punto di vista», Davide Mitscheunig, CEO e Cofondatore di ViviBook, sottolinea il valore della community: «Leggere gratis abbassa la soglia d’ingresso a zero: chi scorre diventa lettore, e chi legge può diventare autore in pochi minuti. È così che una libreria diventa una community.»

«Volevamo che entrare nel bookstore fosse semplice come aprire un feed, ma con un risultato diverso. Qui si seguono gli autori, si scoprono nuovi mondi e si trova sempre qualcosa che vale il tempo speso», aggiunge Carlo Carmine, Cofondatore. «Crea storie, condividile, scopri nuovi mondi: è questa la promessa della community.»

Con la Social Community dei Libri, ViviBook completa il percorso di The Infinite BookStore: un catalogo che cresce con le storie create dagli utenti, ora anche con un modo nuovo, immediato e gratuito per scoprirle.

Per entrare nella community e iniziare a scorrere: https://www.vivibook.ai/it/bookstore

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