Ex Manifattura Tabacchi, plauso del Ministero al Comune

«Un percorso amministrativo inedito nel settore pubblico, frutto di un lavoro particolarmente complesso e da considerare senz’altro "una buona pratica a livello nazionale"». Così il dirigente dell’Unità ministeriale di missione del Pnrr che si occupa della realizzazione dei cantieri Pinqua, ovvero del Programma Innovativo della qualità dell'abitare, ha definito l’operazione grazie alla quale il Comune di Piacenza, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è riuscito a far partire i lavori – attualmente in corso – presso l’ex Manifattura Tabacchi all’Infrangibile.

Lo rende noto palazzo Mercanto in una nota, aggiungendo che si tratta di «una operazione che porterà nel breve periodo a cambiare il volto di un quartiere particolarmente importante e popoloso della città con la realizzazione di una scuola, di un nuovo centro sportivo con piste di atletica, di un campo polivalente e di una palestra in mezzo al verde, e con la realizzazione di 280 alloggi di cui 143 in social housing».

L’Unità di missione ministeriale è stata a Piacenza lunedì 14 aprile per verificare lo stato di avanzamento dei lavori legati al Pinqua, ovvero il cantiere per la costruzione di 14 alloggi di edilizia residenziale sociale alla Farnesiana in capo ad Acer e, per l’appunto, il cantiere dell’ex Manifattura Tabacchi all’Infrangibile. Una mattinata di ispezioni alla presenza, tra gli altri, di Massimo Sandoni, dirigente comunale del settore Pianificazione strategica, che ha consentito ai funzionari del Ministero di constatare il pieno rispetto dei cronoprogrammi.

«Nell’occasione, gli stessi funzionari si sono complimentati con il Comune di Piacenza per l’operazione finanziaria e amministrativa che ha portato l’ente comunale – tra i pochi in Italia ad averlo fatto, grazie all’impegno del direttore generale Luca Canessa e degli uffici - a diventare quotista del fondo proprietario del terreno su cui è in corso la realizzazione degli alloggi - prosegue il comunicato del Comune -, rendendo di fatto possibile l’intero progetto che, oltre a riqualificare una vasta area della città, contribuirà nei tempi previsti – ovvero entro marzo 2026 – a ridurre le difficoltà abitative della zona».