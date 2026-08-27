FedEx-Sic Europe, nessun passo avanti. I lavoratori oggi protestano a Peschiera
Sono 50 i dipedenti in mobilitazione, oggi davanti alla sede della multinazionale
Redazione
|1 ora fa
I driver e gli addetti alla distribuzione di Sic Europe
Resta in bilico il futuro di 50 lavoratori di Sic Europe, appaltatore di FedEx, che ha annunciato il recesso dai contratti di appalto in essere con FedEx Express Italy. I driver e gli addetti alla distribuzione, formalmente messi dall’azienda in ferie, sono ora in mobilitazione. Oltre al magazzino di Piacenza, quella dell’azienda è una decisione che riguarda altri altri undici appalti, per un totale di circa 600 persone, di cui appunto 50 nel nostro territorio.
A destare preoccupazione nei sindacati è anche l’estemporaneità della decisione, comunicata ai lavoratori, dice la Cgil, dall’oggi al domani. Dice Karim Mansar (Filt Cgil) che è stato proposto un nuovo magazzino, ma che è stato giudicato non idoneo per il tipo di attività dei 50 lavoratori piacentini. Pertanto i lavoratori sono in sciopero e questa mattina saremo nell’hub di FedEx a Peschera Borromeo con i lavoratori per fare sentire le loro ragioni».
La scelta di Sic Europe nasce dalla diatriba con il committente.
Gli articoli più letti della settimana
1.
L’addio degli amici a Deborah: «La sua voce illuminava i volti»
2.
Malore dopo il turno di lavoro a Ovs di Pontenure, muore il rugbista Giovanni Franchi
3.
Arresto cardiaco al deposito Ovs di Pontenure, 45enne muore dopo essere stato colpito da malore
4.
L’operaio è in malattia ma fa lo steward al Palabanca: «Licenziamento giusto»