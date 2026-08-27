FedEx-Sic Europe, nessun passo avanti. I lavoratori oggi protestano a Peschiera

Resta in bilico il futuro di 50 lavoratori di Sic Europe, appaltatore di FedEx, che ha annunciato il recesso dai contratti di appalto in essere con FedEx Express Italy. I driver e gli addetti alla distribuzione, formalmente messi dall’azienda in ferie, sono ora in mobilitazione. Oltre al magazzino di Piacenza, quella dell’azienda è una decisione che riguarda altri altri undici appalti, per un totale di circa 600 persone, di cui appunto 50 nel nostro territorio.

A destare preoccupazione nei sindacati è anche l’estemporaneità della decisione, comunicata ai lavoratori, dice la Cgil, dall’oggi al domani. Dice Karim Mansar (Filt Cgil) che è stato proposto un nuovo magazzino, ma che è stato giudicato non idoneo per il tipo di attività dei 50 lavoratori piacentini. Pertanto i lavoratori sono in sciopero e questa mattina saremo nell’hub di FedEx a Peschera Borromeo con i lavoratori per fare sentire le loro ragioni».

La scelta di Sic Europe nasce dalla diatriba con il committente.