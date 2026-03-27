Geopolitica e ricadute economiche: gli scenari a "Nel mirino"

Lo scenario della geopolitica mondiale ridefinirà i temi dell'attualità e inevitabilmente avrà ricadute economiche e sociali sul territorio locale, industria e agricoltura dovranno adeguarsi e capire come eventualmente cambiare i processi produttivi, mentre il mondo delle istituzioni avrà il compito di sostenere le varie realtà. Un processo in divenire che “Nel Mirino” analizzerà questa sera, il talk di approfondimento condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi torna come ogni venerdì su Telelibertà alle ore 21.

Ospiti in studio il presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale, il presidente di Confindustria Piacenza Nicola Parenti, la sindaca di Rottofreno e consigliera provinciale con delega al piano delle attività estrattive Paola Galvani, il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli e il presidente di Anga Confagricoltura Filippo Losi insieme al giornalista di Libertà Marcello Pollastri per un focus sulla situazione piacentina e sui piani della Regione. Ci saranno anche contributi del professor Randolph Luca Bruno (Università Cattolica di Piacenza), della vicepresidente di Confapi Industria Anna Paola Cavanna e di Maurizio Delfanti del centro di ricerca Leap. Tutte le puntate di “Nel Mirino” sono disponibili on demand sul sito www.liberta.it