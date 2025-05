Il “made in Italy” al tempo dei dazi. Cavanna: «Che sfida per noi Pmi»

C’era anche l’imprenditrice piacentina Anna Paola Cavanna, presidente della Laminati Cavanna e vicepresidente di Confapi Industria Piacenza, fra i relatori dell’importante convegno su “Made in Italy 2030. Dazi, innovazione e nuove rotte del commercio globale” che si è svolto nella sala “Giacomo Matteotti” della Camera dei deputati a Roma. “Sono stata invitata a parlare in rappresentanza del mondo delle piccole e medie imprese del contesto economico e imprenditoriale portando il nostro punto di vista sul Made in Italy anche in riferimento ai dazi - spiega Cavanna - ho parlato della mia azienda, della sua storia, del core business. Ho sottolineato quali possano essere le opportunità, ma anche le criticità, andando a evidenziare anche l’esperienza dell’impianto di recupero per l’economia circolare e dell’Academy per la formazione ai neo assunti, che rappresenta il nostro modo per investire sulle persone”. Cavanna ha sottolineato anche l’impegno di Confapi Industria Piacenza: “Le piccole e medie imprese non hanno al proprio interno le competenze e le capacità per fare tutto - sottolinea - non abbiamo le risorse economiche e umane: per questo le associazioni come Confapi sono fondamentali per le pmi”.