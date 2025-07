Il vicepresidente della Regione in visita a Jobs Piacenza: azienda leader

Jobs Piacenza ha aperto le sue porte negli ultimi tre giorni. Un open house che ha visto oltre 200 visitatori tra i quali il vicepresidente della Regione Emilia Romagna Vincenzo Colla, ospite d'onore di una realtà che è leader mondiale come fornitore di fresatrici e foratrici per l'industria aerospaziale. Come ha spiegato Marco Colombi, direttore commerciale Jobs, «farlo a fine luglio è stata sicuramente coraggiosa, ma è stata voluta fortemente perché veniamo da un momento di mercato positivo e abbiamo una grande varietà di macchine in officina».

In vetrina tante novità, tra cui anche l'ultima arrivata, il centro di fresatura Grand Speeder Ultra oltre ai macchinari per il proprietario di Taiwan. Dante Agosti, direttore tecnico Jobs, ha illustrato il «fiore all'occhiello che «introduce questa tecnologia 'ultra', equipaggiabile sia con elettromandrino che con il taglio a ultrasuoni, il che significa che si possono lavorare tutti i materiali compositi, quelli sandwich, i pannelli fatti con quelli avanzati e infine anche fare delle finiture su stampi di alluminio o per la plastica».

«Le macchine prodotte per il nostro proprietario di Taiwan - ha concluso l'amministratore delegato Davide Cucinella - il signor Jimmy Chu sono centri di lavoro a tre assi prodotti proprio a Taiwan che vengono importati e distribuiti da noi, con il vantaggio che abbiamo la possibilità di migliorare alcuni aspetti di crescita».