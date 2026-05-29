Imprese giovanili in lieve calo nei primi tre mesi 2026

Nel corso del primo trimestre del 2026 il panorama dell’imprenditoria giovanile nella provincia di Piacenza ha registrato una diminuzione di 28 unità attive, pari a una flessione dell’1,6% rispetto al 31 marzo 2025.

Lo stock complessivo delle aziende condotte da under 35 si è così attestato a quota 1.700. Le analisi condotte dall’Ufficio Studi e statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere indicano che il peso delle aziende guidate da under 35 sul totale del tessuto imprenditoriale locale è del 6,9%.

L’esame della ripartizione settoriale evidenzia che è il comparto dei servizi alle imprese ad attrarre maggiormente i giovani imprenditori; in quest’ambito, infatti, si contano 391 imprese giovanili, cioè il 23,0% del totale.

Seguono il comparto delle costruzioni con 320 unità, il commercio con 316, i servizi alla persona con 192, le attività di alloggio e ristorazione con 182 e il settore primario con 180 unità (10,6%). Chiude la manifattura, che conta 114 imprese giovanili (il 6,7% del totale).

Sotto il profilo della forma giuridica, la ditta individuale rimane la scelta prevalente per 1.387 giovani imprenditori, coprendo l’81,6% della platea complessiva nonostante un lieve calo dello 0,7% su base annua. Le società di capitali hanno subito una riduzione più consistente, scendendo a 230 unità con una contrazione del 6,9%. Al contrario, le società di persone hanno mostrato una crescita dell’1,3%, raggiungendo le 76 unità.

L’indagine camerale analizza inoltre l’intensità della partecipazione giovanile attraverso tre livelli definiti in base alle quote di possesso. La presenza esclusiva di under 35 caratterizza il 91,6% delle imprese giovanili piacentine, mentre le categorie a partecipazione “forte” e “maggioritaria” rappresentano rispettivamente il 7,1% e l’1,3% del campione.

Per quanto concerne la localizzazione geografica, si osserva una significativa concentrazione nel Comune capoluogo, che ospita 675 imprese giovanili con un’incidenza del 7,4% sul totale delle attività locali. Esaminando il resto del territorio provinciale in termini d’incidenza delle imprese giovanili sul totale delle realtà imprenditoriali presenti localmente, il Comune di Ottone guida la classifica con un’incidenza del 13,3%, frutto di 8 realtà giovanili su 60 totali. Seguono Morfasso con l’11,3% (18 imprese su 160), Zerba con l’11,1%, Sarmato con il 9,7% e Rottofreno con il 9,2%.