Allied in Francia cresce sul nucleare: «Ripartono i piani, digeriti anche i dazi»

C’era un’importante “fetta” produttiva piacentina legata alla raccorderia, il Gruppo Allied, alle due super fiere di portata mondiale dedicate al nucleare e all’oil and gas. Una decina di persone, fra cui il presidente Valter Alberici e la figlia Greta, vicepresidente e Ceo del Gruppo («il mio braccio destro» dice il padre) hanno preso parte alla Wne (Worl Nuclear exibition) di Parigi dal 4 al 6 novembre, evento forte di mille espositori e 25 mila partecipanti; l’altro figlio, Filippo Alberici ha presidiato, con altrettanta rappresentanza, Adipec ad Abu Dhabi dal 2 al 5 novembre, incentrata su oil and gas. Allied è terza sul podio delle aziende piacentine di Top 500 con 378 milioni di ricavi (+ 40 per cento nel volgere di due anni) e 1.159 dipendenti.

Gruppo Allied soffientini