Astra al gruppo Leonardo: i sindacati chiedono un calendario di incontri

Si è svolto nella mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma (alla presenza del ministro Adolfo Urso, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, delle istituzioni locali e delle aziende interessate) l'incontro relativo alla cessione da parte di Iveco della divisione difesa (IDV), di cui anche lo stabilimento Astra di Piacenza fa parte, al gruppo industriale Leonardo.

«Nel corso dell'incontro - fanno sapere Fim, Fiom e Uilm Piacenza - Leonardo ha dichiarato la strategicità dell'operazione, funzionale all'attuazione del piano industriale e l'interesse alla salvaguardia degli asset industriali e dei livelli occupazionali. Abbiamo chiesto un calendario di incontri per affrontare tutte le problematiche e criticità conseguenti allo spin-off di IDV da Iveco e la successiva acquisizione da parte del gruppo Leonardo, con particolare riferimento alle prospettive industriali di Astra».

Lunedì 13 ottobre prossimo sono convocate in Astra le assemblee per informare i lavoratori sui contenuti dell'incontro odierno e per preparare la prosecuzione dell'incontro con Leonardo.