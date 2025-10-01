Attacchi informatici alle aziende, rete per difendersi dalle truffe

Basta il tempo di un clic, magari fatto sopra pensiero, per aprire involontariamente l’accesso ai reati informatici. Sarà per tale ragione che il numero delle truffe è in esponenziale aumento, ma è sicuramente per questo motivo che ieri in questura è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Centro Operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale dell’Emilia Romagna e Confindustria Piacenza. L’obiettivo, come spiegato dal questore Ivo Morelli, è rendere sistematiche le azioni da compiere in caso di tentativi di attacco informatico, ma anche lavorare sulla formazione e sulla prevenzione, garantendo un contatto diretto - «agire con tempestività è fondamentale» precisato il questore - e una cooperazione operativa.

Nel mirino degli attacchi sono spesso le aziende, come testimonia la presenza di Confindustria Piacenza. «Negli ultimi mesi - dice Nicola Parenti, presidente dell’associazione industriali - gli attacchi informatici stanno diventando quasi quotidiani. L’obiettivo del protocollo è averne consapevolezza e, con l’aiuto della Polizia di Stato e della Polizia postale, aiutare le aziende a contrastare questo tipo di attacchi, le cui tecniche sono sempre più precise anche grazie all’utilizzo dell’Intelligenza artificiale».