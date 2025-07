Confindustria, la nuova sede: «Sarà cittadella d'impresa e formazione»

Un tema di casa per Confindustria Piacenza è l’annunciato trasferimento dalla sede storica di via IV Novembre 132 in Strada della Bosella dove, al numero civico 14-/16 è già installato il Forpin, l’ente di formazione confindustriale che si trovava un tempo su viale Sant’Ambrogio. E’ una riqualificazione molto importante, non un semplice cambio di sede, spiegano presidente e direttore di Confindustria e ha a che vedere con una visione ampia. In Strada della Bosella posta all’uscita dell’Autostrada, alla rotonda di via Emilia Pavese con via I Maggio nascerà la "Cittadella dell’impresa, della formazione e dell’innovazione".

Il progetto sarà presentato ufficialmente il prossimo ottobre, ma se ne è già dato conto per sommi capi durante l’ultima assemblea confindustriale al Teatro Municipale. Oggi arriva la conferma. «E’ anche un progetto per tenere i giovani a Piacenza, per essere un territorio più forte e competitivo». Gli spazi a disposizione offrono superfici ampie e sviluppi straordinari. Si pensa anche ad avviare qui dei nuovi Its, gli Istituti Tecnici Superiori, oggi è già in attività quello che riguarda la formazione in campo meccanico. Si punta molta su questi percorsi post-diploma che forma tecnici di cui le imprese piacentine che ne hanno grande bisogno mentre persiste difficoltà a trovarne. Resta poi in questi percorsi - ha sottolineato Groppi - la possibilità per un 15 per cento di studenti di proseguire in facoltà come ingegneria. La Cittadella sarà anche un luogo dove allevare le start up che lo meritano, un incubatore per giovani con buone idee.