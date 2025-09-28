Da Piacenza a quattro continenti, Bolzoni in festa per gli 80 anni

Una produzione che ha raggiunto quattro continenti, ma il cui cuore pulsa a Piacenza. Compie ottant'anni di attivita il gruppo Bolzoni, eccellenza nella progettazione, realizzazione e distribuzione di attrezzature per carrelli elevatori per la movimentazione industriale. L'importante traguardo e stato celebrato nella mattinata del 27 settembre nella sede di Casoni di Gariga, alla Presenti numerose autorita locali e nazionali, tra cui il sindaco di Podenzano Riccardo Sperzagni, l'assessore piacentino alle risorse finanziarie Gianluca Ceccarelli, il presidente nazionale di Confapi Cristian Camisa, il direttore di Confapindustria Piacenza Andrea Paparo e il vescovo della Diocesi Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto. Durante la mattinata, l'amministratore delegato del gruppo Marco Rossi e il presidente Roberto Scotti hanno ripercorso la storia dell'azienda, nata nel 1945 grazie all'intuizione dei fratelli Luigi e Livio Bolzoni di riconvertire le jeep lasciate dagli americani in macchine agricole; la prima automobile sfruttata a questo scopo e stata esposta ai visitatori in occasione del raggiungimento di questo traguardo. Poi il cambio di focus sul settore delle attrezzature per la movimentazione di materiali, e nel 1975 la prima filiale all'estero; oggi il gruppo ha stabilimenti produttivi situati in Italia, Germania, Finlandia, America e Cina. Ma Piacenza rimane centrale: ®Siamo assolutamente radicati nel nostro territorio - conferma Scotti - anche se portiamo Bolzoni all'estero affrontando nuove sfide e opportunita, oltre il 26% dei fornitori dell'azienda localizzati nella provincia¯. Per questo Bolzoni ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno aprendo le porte alle famiglie dei trecentottantadue dipendenti dello stabilimento piacentino e alle loro famiglie: ®In questo momento provo un grande senso d'orgoglio - afferma l'amministratore delegato Marco Rossi - se siamo riusciti ad arrivare fino a qui significa che le persone che sono state con noi in questi ottant'anni hanno fatto un ottimo lavoro. Il nostro ringraziamento va a loro, perche ci hanno permesso di essere vivi e competitivi sul mercato. Abbiamo davanti molte sfide, ma sono sicuro che le affronteremo al meglio anche per merito loro¯. Come ha sempre fatto, ora Bolzoni guarda a un futuro di innovazione, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla sostenibilita ambientale della sua produzione: e in fase di installazione un nuovo impianto fotovoltaico che evitera l'emissione di oltre quattrocentomila chilogrammi di anidride carbonica all'anno nell'atmosfera. Elisa Pagani Elisa Pagani Camisa, Rossi, Scotti e Paparo