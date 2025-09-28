Da Piacenza a quattro continenti, Bolzoni in festa per gli 80 anni
Eccellenza nella progettazione, realizzazione e distribuzione di attrezzature per carrelli elevatori per la movimentazione industriale,
Elisa Pagani
|1 ora fa
Una produzione che ha raggiunto quattro continenti, ma il cui cuore pulsa a Piacenza. Compie ottant'anni di attivita il gruppo Bolzoni, eccellenza nella progettazione, realizzazione e distribuzione di attrezzature per carrelli elevatori per la movimentazione industriale. L'importante traguardo e stato celebrato nella mattinata del 27 settembre nella sede di Casoni di Gariga, alla Presenti numerose autorita locali e nazionali, tra cui il sindaco di Podenzano Riccardo Sperzagni, l'assessore piacentino alle risorse finanziarie Gianluca Ceccarelli, il presidente nazionale di Confapi Cristian Camisa, il direttore di Confapindustria Piacenza Andrea Paparo e il vescovo della Diocesi Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto. Durante la mattinata, l'amministratore delegato del gruppo Marco Rossi e il presidente Roberto Scotti hanno ripercorso la storia dell'azienda, nata nel 1945 grazie all'intuizione dei fratelli Luigi e Livio Bolzoni di riconvertire le jeep lasciate dagli americani in macchine agricole; la prima automobile sfruttata a questo scopo e stata esposta ai visitatori in occasione del raggiungimento di questo traguardo. Poi il cambio di focus sul settore delle attrezzature per la movimentazione di materiali, e nel 1975 la prima filiale all'estero; oggi il gruppo ha stabilimenti produttivi situati in Italia, Germania, Finlandia, America e Cina. Ma Piacenza rimane centrale: ®Siamo assolutamente radicati nel nostro territorio - conferma Scotti - anche se portiamo Bolzoni all'estero affrontando nuove sfide e opportunita, oltre il 26% dei fornitori dell'azienda localizzati nella provincia¯. Per questo Bolzoni ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno aprendo le porte alle famiglie dei trecentottantadue dipendenti dello stabilimento piacentino e alle loro famiglie: ®In questo momento provo un grande senso d'orgoglio - afferma l'amministratore delegato Marco Rossi - se siamo riusciti ad arrivare fino a qui significa che le persone che sono state con noi in questi ottant'anni hanno fatto un ottimo lavoro. Il nostro ringraziamento va a loro, perche ci hanno permesso di essere vivi e competitivi sul mercato. Abbiamo davanti molte sfide, ma sono sicuro che le affronteremo al meglio anche per merito loro¯. Come ha sempre fatto, ora Bolzoni guarda a un futuro di innovazione, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla sostenibilita ambientale della sua produzione: e in fase di installazione un nuovo impianto fotovoltaico che evitera l'emissione di oltre quattrocentomila chilogrammi di anidride carbonica all'anno nell'atmosfera. Elisa Pagani Elisa Pagani Camisa, Rossi, Scotti e Paparo
Una produzione che ha raggiunto quattro continenti, ma con il cuore che pulsa a Piacenza. Il gruppo Bolzoni, eccellenza nella progettazione, realizzazione e distribuzione di attrezzature per carrelli elevatori per la movimentazione industriale, festeggia gli ottant’anni di attività. Il traguardo è stato celebrato ieri mattina nella sede di Casoni di Gariga, alla presenza di numerose autorità, tra cui il sindaco di Podenzano Riccardo Sperzagni, l’assessore piacentino alle risorse finanziarie Gianluca Ceccarelli, il presidente nazionale di Confapi Cristian Camisa, il direttore di Confapindustria Piacenza Andrea Paparo e il vescovo di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto.