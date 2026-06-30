Farina resta al vertice dei periti industriali: è quasi un plebiscito
Nuovo mandato da presidente provinciale dell’Ordine con 81 voti su 84. «Età media in ascesa, iscrizioni in calo: ecco le contromisure»
Mariangela Milani
|1 ora fa
Il direttivo dell’associazione dei periti industriali con il presidente confermato Danilo Farina
L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Piacenza ha rinnovato la fiducia a Danilo Farina. Fino al 2030 sarà lui a presiedere nuovamente il consiglio che riunisce 222 professionisti di tutta la provincia. Durante le recenti elezioni per il rinnovo del consiglio Farina ha ottenuto 81 preferenze su 84 votanti, e con lui è stato riconfermato a maggioranza assoluta, già al primo turno, l’intero direttivo di cui fanno parte Marco Lamberti (segretario), Marco Marcotti (tesoriere), Gerardo Beretta (vicepresidente), Giorgio Bigoni (consigliere), Pierangelo Panini (consigliere), Antonio Zaccaro (consigliere). "Questo risultato – dicono dal direttivo - conferma che la strada intrapresa è stata apprezzata dagli iscritti". Per Farina la riconferma "non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo inizio che alza l’asticella e ci impone obiettivi ancora più ambiziosi".
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