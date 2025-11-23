«Filo diretto con Roma, così la nostra Piacenza può davvero decollare»
Intervista a Cristian Camisa, confermato per tre anni alla guida di Confapi. «Condizioni favorevoli per un vero gioco di squadra»
Michele Rancati
|2 ore fa
Chi conosce Cristian Camisa dice che non lo vedeva così rilassato da mesi. In questo lungo 2025, la dura campagna elettorale interna a Confapi si è sommata alla gestione ordinaria dell’associazione e, mai scordarlo, dell’azienda di famiglia. Senza tralasciare l’impegno da socio (e tifoso) nel Piacenza calcio.