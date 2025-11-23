Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

«Filo diretto con Roma, così la nostra Piacenza può davvero decollare»

Intervista a Cristian Camisa, confermato per tre anni alla guida di Confapi. «Condizioni favorevoli per un vero gioco di squadra»

Michele Rancati
Michele Rancati
|2 ore fa
«Filo diretto con Roma, così la nostra Piacenza può davvero decollare»
1 MIN DI LETTURA
Chi conosce Cristian Camisa dice che non lo vedeva così rilassato da mesi. In questo lungo 2025, la dura campagna elettorale interna a Confapi si è sommata alla gestione ordinaria dell’associazione e, mai scordarlo, dell’azienda di famiglia. Senza tralasciare l’impegno da socio (e tifoso) nel Piacenza calcio. 
L'intervista integrale su Libertà

Gli articoli più letti della settimana