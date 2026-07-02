Gasdotto Desert Southwest, maxi commessa da 30 milioni per Valvitalia

Il Gruppo Valvitalia, di cui fa parte lo stabilimento Tecnoforge di Castel San Giovanni dove lavorano circa cento dipendenti, ha portato a casa una commessa da 30 milioni di dollari per la fornitura di 94 valvole di grandi dimensioni destinate al gasdotto Desert Southwest. Si tratta di una delle più rilevanti infrastrutture energetiche attualmente in fase di sviluppo nel sud-ovest degli Stati Uniti. Un’opera mastodontica, lunga 840 chilometri che collegherà il Texas al Nuovo Messico e all’Arizona. La consegna della fornitura è prevista nel corso del 2027. L’operazione è resa possibile anche grazie alla presenza del personale di Valvitalia a Houston, in Texas.

«La qualità del portafoglio ordini – dice il presidente Salvatore Ruggeri - ci permette di guardare con fiducia alle prospettive di crescita future e conferma la validità del nostro percorso, sostenuto da una presenza sempre più qualificata nei mercati energetici dal maggiore potenziale».