Geofluid: 383 espositori da 23 Paesi. Anche 15 espositori piacentini

Dal 7 al 10 ottobre i padiglioni e l'area espositiva outdoor di Piacenza Expo ospiteranno la 25esima edizione di Geofluid, il più importante e qualificato evento fieristico internazionale dedicato alle attrezzature e alle tecnologie per la ricerca, l'estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei e ai comparti della perforazione, dei lavori nel sottosuolo, della geotecnica e della geotermia.

Ci saranno 383 espositori provenienti da tutta Italia e da 23 diversi Paesi esteri (Austria, Belgio, Canada, Cina, Co- rea Del Sud, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, India, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ungheria), visitatori preregistrati provenienti da più di 90 Paesi e 24mila mq di area espositiva. Consistente anche il numero di espositori piacentini, 15 in tutto presenti quest'anno, a testimonianza di un'eccellenza produttiva nell'ambito soprattutto della perforazione di terreni di diversa natura geologica e di servizi geotecnici collegati alle grandi opere.

Il ricco programma di eventi collaterali prevede infine 25 appuntamenti di approfondimento tematico tra convegni, seminari e workshop, frutto del lavoro di un Tavolo tecnico composto da Piacenza Expo, ANIM, Acque Sotterranee, Anipa, OGER e Consiglio Nazionale Geologi, insieme ad altre associazioni di categoria coinvolte nei singoli appuntamenti tra cui SIGEA, ALIG, ANIGHP, AIF e IATT.