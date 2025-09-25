Giornate del sollevamento, al via la decima edizione

Ha aperto i battenti la decima edizione del Gis Expo - Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, l’unico evento italiano e il più grande a livello europeo dedicato al settore, in programma fino al 27 settembre nei padiglioni del Piacenza Expo. Sicurezza, efficienza e sostenibilità sono le parole d’ordine dell’edizione 2025 della manifestazione, che con i suoi oltre 100mila metri quadrati di superficie espositiva (+ 25 % rispetto all’edizione 2023) e i 495 espositori accreditati (+ 15% rispetto al 2023), 85 dei quali esteri, ha già superato i record stabiliti due anni fa, quando si contarono oltre 18mila presenze e 432 espositori, in rappresentanza di oltre 500 brand. Presente al GIS anche il 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza con uno stand che espone una autogru TCM C400M su autocarro Astra e un autocarro Astra SM 44.31 CAD5 con Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE).