«I miei sei anni insieme a Confapi e la nuova casa per 400 imprese»

Giacomo Ponginibbi lascia la presidenza di Confapi Industria Piacenza dopo sei anni che corrispondono a due mandati triennali. L’8 giugno l’assemblea Confapi che si terrà in Sant’Agostino, eleggerà il nuovo presidente.

Certo durante il suo mandato Ponginibbi ha affrontato stagioni complicate, il Covid nel 2020, lo tsunami geo-politico che attraversiamo oggi. Ma in questo lasso di tempo l’associazione datoriale ha trovato la forza di crescere fino agli attuali quattrocento soci fra Pmi e imprese di maggiori dimensioni. Ed ecco il bilancio del presidente uscente.