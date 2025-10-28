Idroelettrico e rinnovabili, a Piacenza Expo torna Aquawatt

Un vero e proprio punto di riferimento qualificato nell'ambito dell'idroelettrico e delle fonti energetiche rinnovabili. La mostra-convegno Aquawatt organizzata da Piacenza Expo, in programma per le giornate di mercoledì e giovedì, torna con una formula rinnovata e incentrata su energie rinnovabili e comunicazione. Trenta in tutto gli espositori che proporranno nuove tecnologie ed esperienze internazionali, con convegni che affronteranno i temi della gestione delle acque e della produzione energetica.

Sarà Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, a dare il via ufficiale a questa seconda edizione. Foti sarà presente al convegno inaugurale in programma per mercoledì alle 9.45 nella Sala A dal titolo «Sicurezza energetica, competitività industriale e fabbisogno irriguo e idropotabile: un approccio integrato». Seguiranno poi gli incontri «Acqua, energia, clima, ambiente: la visione di EURCOLD per l'Europa» (ore 11.30 sala Open),