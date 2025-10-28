Idroelettrico e rinnovabili, a Piacenza Expo torna Aquawatt
Trenta in tutto gli espositori che proporranno nuove tecnologie ed esperienze internazionali, con convegni che affronteranno i temi della gestione delle acque e della produzione energetica
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Un vero e proprio punto di riferimento qualificato nell'ambito dell'idroelettrico e delle fonti energetiche rinnovabili. La mostra-convegno Aquawatt organizzata da Piacenza Expo, in programma per le giornate di mercoledì e giovedì, torna con una formula rinnovata e incentrata su energie rinnovabili e comunicazione. Trenta in tutto gli espositori che proporranno nuove tecnologie ed esperienze internazionali, con convegni che affronteranno i temi della gestione delle acque e della produzione energetica.
Sarà Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, a dare il via ufficiale a questa seconda edizione. Foti sarà presente al convegno inaugurale in programma per mercoledì alle 9.45 nella Sala A dal titolo «Sicurezza energetica, competitività industriale e fabbisogno irriguo e idropotabile: un approccio integrato». Seguiranno poi gli incontri «Acqua, energia, clima, ambiente: la visione di EURCOLD per l'Europa» (ore 11.30 sala Open),
«L'acqua come bene collettivo: strategie di comunicazione» (ore 14 sala A) e «Fonti rinnovabili intermittenti e programmabili: idroelettrico e geoscambio» (ore 15 sala B). Giovedì il programma inizierà alle 9.45 in sala A con «Etip Hydropower: shaping the Future of sustainable in Europe», a seguire «Affidabilità e sicurezza nella produzione e gestione delle energie rinnovabili» (ore 11.15 sala Open), «Energia locale, valore per tutti: esperienze di comunità energetiche rinnovabili già avviate» (ore 14.30 sala A) e «Startup Competition: il valore dell'acqua 4.0» (ore 14.30 sala C). Programma completo sul sito www.aquawatt.it, l'accesso alla mostra-convegno sarà gratuito ed è inoltre possibile effettuare la pre-registrazione direttamente sul sito ufficiale per un accesso rapido, oppure registrarsi comodamente presso la reception della fiera nei giorni dell'evento.