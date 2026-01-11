Impianto fotovoltaico da 3 megawatt nell'ex centrale Levante

Un impianto fotovoltaico a terra di quasi 3 megawatt (2.933) di potenza in via Diete di Roncaglia, in un’area di 35mila metri quadrati tra la stazione e la centrale termoelettrica ex Levante, a poche centinaia di metri dal centro città. Ne propone la realizzazione A2a Gencogas, proprietaria della centrale nelle cui pertinenze è progettato l’impianto per la produzione di energia con pannelli solari che sarà connesso alla rete elettrica di distribuzione in media tensione (15 kV).

L’intervento è stato presentato in Comune e sottoposto al vaglio della Conferenza dei servizi, l’organismo pluripartecipato che in queste partite è chiamato a esprimere un parere. Che è stato positivo, e il Comune, con un apposito provvedimento, ha formalizzato il disco verde all’opera. Il progetto risponde alla necessità di produrre energia rispettando, al contempo, l’esigenza, ormai da tempo sentita sia a livello nazionale sia internazionale, di una maggiore sostenibilità ambientale delle attività economiche.