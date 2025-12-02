“Laminati Cavanna Talk”: il packaging tra innovazione e sostenibilità

In un momento storico in cui il packaging è diventato uno snodo cruciale tra innovazione tecnologica, sostenibilità e competitività industriale, la presentazione del volume “Laminati Cavanna Talk. Interviste in fiera” ha offerto un’occasione concreta per leggere da vicino la trasformazione di una filiera che, pur lavorando spesso lontano dai riflettori, contribuisce in maniera decisiva alla forza del made in Italy. Il libro raccoglie le voci, autorevoli e profondamente diverse, incontrate da Anna Paola Cavanna, presidente dell'azienda piacentina Laminati Cavanna, durante la fiera IPACK-IMA 2025, restituendo un ritratto composito di un settore che evolve, dialoga e innova senza perdere le proprie radici tecniche e culturali. Realizzato a cura di Italiaimballaggio, il volume è stato presentato a Roma nella Sala Caduti di Nassirya del Senato, su iniziativa del sen. Costanzo Della Porta, alla presenza di numerosi esponenti istituzionali. Un incontro moderato dalla giornalista Nicoletta Bracchi.

Oltre al Sen. Della Porta, sono intervenuti il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, On. Tommaso Foti, l’On. Daniela Dondi, la senatrice Elena Murelli e l’On. Tullio Patassini, attualmente Capo della Segreteria di Presidenza della X Commissione della Camera. Dai loro interventi è emerso un messaggio unanime: il packaging è un comparto strategico per intere filiere produttive, un settore che custodisce competenze tecniche avanzate, visione industriale e una capacità di innovazione che, negli anni, ha permesso all’Italia di imporsi come punto di riferimento europeo. Tra i temi discussi, particolare attenzione è stata dedicata all’iter del regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), con un richiamo condiviso all’importanza del confronto strutturato con le associazioni di settore. A questo proposito, Anna Paola Cavanna ha ricordato come «il packaging sia un vero e proprio linguaggio del Paese: racconta chi siamo, cosa produciamo e come ci presentiamo al mondo».

E ha aggiunto: «Per garantire continuità e competitività è fondamentale tavoli di lavoro stabili e basati su competenze e dati. La filiera è pronta a collaborare per norme efficaci e sostenibili, tutelando ambiente e imprese. Il “White paper” consegnato alle istituzioni testimonia la nostra piena disponibilità a collaborare». Nella seconda parte dell’incontro sono intervenuti Alberto Palaveri (Presidente di Giflex), Simone Castelli (CEO di Ipack Ima), Davide Miserendino (Direttore di ItaliaImballaggio), Andrea Formigoni (CEO di Dynamic Environmental Corporation) e Andrea Dallavalle (Presidente di ATIF). Tutti hanno sottolineato l’importanza di un progetto come “Laminati Cavanna Talk” che pone il focus adeguato su un comparto che si interroga sulle proprie sfide, dalla sostenibilità alla digitalizzazione.