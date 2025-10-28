Lo Specchio con Anna Paola Cavanna: innovazione, sostenibilità e leadership
Stasera alle 20.30 su Telelibertà l’imprenditrice piacentina, prima donna presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio, ospite di Nicoletta Bracchi
Torna su Telelibertà Lo Specchio di Piacenza, il format tv curato e condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi. Protagonista della puntata, in onda alle 20.30 questa sera, sarà Anna Paola Cavanna, imprenditrice piacentina con una lunga esperienza nel settore del packaging. Prima donna alla guida dell’Istituto Italiano Imballaggio, ha rappresentato un punto di riferimento nazionale per la crescita e la sostenibilità di un comparto strategico, oggi al centro di grandi sfide globali. Da sempre attenta all’innovazione, alla responsabilità sociale e al ruolo delle donne nel mondo del lavoro, Cavanna porta avanti progetti che intrecciano impresa, territorio e cultura, con uno sguardo internazionale ma radici salde a Piacenza. Nell’intervista ripercorrerà le tappe della sua carriera, dalle passioni condivise con la sua famiglia al raggiungimento di traguardi pionieristici, parlando di sostenibilità, leadership femminile, futuro del packaging e rapporto con la comunità locale. Un dialogo che intreccia professionalità e vita personale, tra il ruolo di imprenditrice, mamma e donna appassionata di sport, fino alla domanda conclusiva di rito: “Guardandosi allo specchio oggi, chi è Anna Paola”. Tutte le puntate sono disponibili sul sito on demand di Telelibertà.