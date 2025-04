"Lo specchio di Piacenza", incontro con Filippo Gasparini, presidente di Agri Piacenza Latte

Nuova puntata de Lo Specchio di Piacenza, stasera alle 20.30, con ospite Filippo Gasparini, presidente di Agri Piacenza Latte, realtà che si occupa di rappresentare e valorizzare il comparto lattiero-caseario. Gasparini, che ha recentemente assunto questo ruolo dopo sette anni alla guida di Confagricoltura Piacenza, è un imprenditore agricolo che gestisce l’azienda di famiglia.

La puntata, curata da Nicoleta Bracchi, offrirà uno spunto di riflessione sul suo passaggio da Confagricoltura ad Agri Piacenza Latte, ponendo l’accento su temi cruciali per il settore. Si parlerà della necessità di riscoprire un rapporto più equilibrato con il tempo, in un’epoca sempre più frenetica. Gasparini, che è anche un appassionato di filosofia, ci guiderà attraverso una riflessione sul significato di "coltivare" oggi, inteso non solo come un atto agricolo, ma come una vera e propria filosofia di vita. Un messaggio che va oltre il semplice aspetto economico per sottolineare la valenza profonda e umana dell’agricoltura.

Durante la puntata verranno trasmesse anche alcune foto ricordo scelte personalmente dall’ospite che testimoniano il suo percorso professionale e umano.