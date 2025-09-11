Mcm verso la cessione integrale: venti soggetti interessati all'acquisto dell'azienda

La proprietà di Mcm Spa - Machining Centers Manufacturing di Piacenza conferma la volontà di non investire ulteriore liquidità nella società e di puntare alla cessione integrale dell’attività. È quanto è emerso dal tavolo di salvaguardia, tenutosi ieri a Bologna in Regione, relativo alla crisi della azienda piacentina.

L’azienda produce, per settori ad alta precisione come l'aerospaziale, l'automotive e la meccanica generale, macchine utensili integrando software, automazione e gestione dei dati per garantire efficienza e tracciabilità della produzione. Dall’incontro è emerso che sarebbero una ventina i potenziali soggetti interessati, di cui uno visiterà la sede già la prossima settimana per avviare la due diligence.

«Abbiamo chiesto con decisione che si possano mantenere intatti sia la capacità produttiva che i livelli occupazionali di questa realtà, di grande rilevanza per il nostro territorio, attiva in un settore strategico sul piano nazionale», ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, che ha convocato l’incontro con organizzazioni sindacali, azienda e istituzioni.

«È quindi fondamentale– ha aggiunto Paglia- arrivare a una soluzione rapida, anche recuperando i ritardi fin qui maturati ma garantendo l’ingresso di un soggetto solido sul piano industriale, affidabile e dotato di una credibile strategia finanziaria. Nell’immediato, devono essere fatti tutti i passi necessari per pagare alle lavoratrici e ai lavoratori gli stipendi arretrati e riattivare la produzione. Riteniamo che questo risultato possa essere raggiunto con l’impegno congiunto delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, dell’esperto incaricato e di tutti i soggetti coinvolti».